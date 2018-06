La svolta dei direttori scelti con bando internazionale | mai più musei cimiteri delle arti

Sinodo dei giovani - le nuove linee. Verso una svolta su sesso e coppie gay : Nel documento base sdoganato per la prima volta in un documento vaticano l'acronimo Lgbt , Lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, . Molti espiscopati chiedono un approccio più aperto e meno ...

Sinodo dei giovani - le 4 nuove linee. Verso una svolta su sesso e coppie gay : Nel documento base sdoganato per la prima volta in un documento vaticano l'acronimo Lgbt , Lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, . Molti espiscopati chiedono un approccio più aperto e meno ...

La svolta pop-rock in Youngblood - il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer in attesa del concerto in Italia (audio e tracklist) : Finalmente disponibile il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer, Youngblood, in tutti i negozi di dischi e in digitale da venerdì 15 giugno. La band australiana fa ritorno sul mercato discografico internazionale dopo tre anni di assenza a seguito del successo di Sounds Good Feels Good. Anticipato dai singoli Want You Back e Yooungblood, che hanno aperto il nuovo album all'insegna del pop, il disco è frutto di una nuova ricerca artistica che ha ...

Londra - il consolato nel caos e l'odissea dei passaporti per i cittadini italiani : «Ma presto una svolta» : Quella di Londra è quindi la circoscrizione consolare più ampia del mondo, anche perché dopo la chiusura della sede di Manchester tutti i residenti in Gran Bretagna fanno riferimento alla capitale. A ...

svolta nella soluzione del mistero della crescita dei buchi neri : Nell'illustrazione, un buco nero supermassiccio divora materia durante 'l'infanzia' dell'universo. Immagine per gentile concessione A. Hobart, CXC/NASA Vedi anche Il buco nero supermassiccio più ...

FCA : il parere dei sindacati sulla svolta premium per lo stabilimento di Melfi : ... anche i tremila dell'indotto, alcune centinaia dei quali con contratti di somministrazione in scadenza e i circa mille operai del sequenziamento' L'importanza del sito di Melfi per l'economia locale ...

"Vincere per dare una svolta alla mia vita" (Ballando con le stelle) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI in finale a Ballando con le stelle: un "quasi" lieto fine per la Miss sfregiata con l'acido. "Una rumba non proprio perfetta".

Auto - Bosch : in tre anni svolta su emissioni dei motori diesel : Roma, 18 mag. , askanews, Entro due/tre anni una tecnologia di ultima generazione, in grado di abbattere drasticamente le emissioni inquinanti dei motori diesel, sarà disponibile come dotazione di ...

Palermo : svolta nel giallo su due uomini scomparsi - arrestato uno dei due : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - C'è una svolta nel giallo sulla sparizione di due uomini nel palermitano, Giovanni Guzzardo di 46 anni e Santo Alario. Nella notte i Carabinieri hanno trovato e arrestato uno dei due uomini, Giovanni Guzzardo, accusato di avere ucciso l'altro, Alario. L'uomo, accusato d

Sacchetti ortofrutta dei supermercati - cambiano di nuovo le regole. Dopo la rivolta scoppiata al momento della loro introduzione - per i consumatori arriva la svolta : Più o meno tutti i clienti dei supermarket li hanno maledetti al momento dell’introduzione, adesso arriva la svolta che si aspettava da un po’. Si possono portare da casa i Sacchetti per l’ortofrutta e non siamo più obbligati a prendere quelli forniti a pagamento dal negozio. I Sacchetti dei consumatori devono però avere alcune caratteristiche per essere utilizzati così: devono essere monouso, nuovi, adatti per gli ...