La Svezia legittima la sua presenza al Mondiale! Dalla lezione ad Ibrahimovic al comando

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Lachiude la bocca ai critici ela suaa Russia 2018: i ragazzi Andersson chiudono il girone-F al primo posto anche senza. L’Italia avrebbe fatto meglio? Sfatiamo un mito: lamerita di essere ai Mondiali di Russia 2018. Basta guardare l’esito del Girone-F, che vede proprio i ragazzi di coach Andersson chiudere al primo posto, grazie ai successi su Corea del Sud e Messico, con 5 gol fatti e solo due subiti, mettendosi alle spalle addirittura i Campioni del Mondo in carica della Germania, ultima ed eliminata. Proprio contro i tedeschi l’unica sconfitta nel girone, arrivata allo scadere, dopo una partita giocata come meglio non si poteva per oltre 90 minuti. Lasi è confermata una squadra solida, dai grandi mezzi fisici e ordinata tatticamente. L’assenza di, che ha punzecchiato i connazionali più volte ...