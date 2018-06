La sinistra italiana dovrebbe ripartire da Zoro

Salvini irrompe nelle 'roccaforti rosse' - ora la sinistra italiana rischia l'estinzione : 3 Una delle caratteristiche proprie della sinistra italiana, negli anni ti alla svolta della Bolognina, era stata la capacita' di riciclarsi e resistere al cambio della mappatura Politica del Paese. Partiti e movimenti progressisti avevano rinunciato a dire 'le cose di sinistra', ma l'ideologia era comunque sopravvissuta grazie ad alcune 'sacche rosse' che avevano persino ottenuto un discreto bacino elettorale, sostenendo di fatto ...

Cadono le fortezze rosse della sinistra italiana. Trionfo della Lega nei ballottaggi : L’Italia sta cambiando tendenza. Il risultato del ballottaggio di domenica alle elezioni comunali conferma la vittoria della coalizione del centrodestra, trainato dal partito Lega guidato da Matteo Salvini. Un fenomeno che avviene anche nelle regioni storicamente governate dalla sinistra. In Toscana e in Emilia Romagna, zone da sempre considerate di “tendenza rossa”, gli elettori hanno deciso di cambiare preferenza. L'affluenza è stata molto ...

sinistra italiana : Il Ministro Salvini gioca al rilancio per distogliere attenzione da problemi veri : Gli alleati di governo, i Cinque Stelle, incassano come nulla fosse; resta da capire se per condivisione politica, voglia di potere o totale inadeguatezza al ruolo di governo. Il silenzio del ...

Dal Pci al Pd - che fine ha fatto la sinistra italiana : La sostanziale estinzione della sinistra italiana, che ai tempi del Pci prendeva il voto di quasi un terzo degli elettori, è un fenomeno sociologico epocale che prima o poi dovrà diventare oggetto di analisi. Mi sembra che almeno quattro fattori siano stati importanti. 1. Il primo in ordine di importanza (ma forse ultimo in ordine temporale) è il tentativo di inseguire consenso elettorale spostandosi verso il centro. La conversione del Pci nel ...

Nuovo partito di LeU? sinistra italiana pone i 'paletti' e rinnova la segreteria : Si è svolta questo sabato 19 maggio la Direzione nazionale di Sinistra Italiana. Un passaggio importante all’interno di uno dei tre soggetti che formano il cartello di Liberi e Uguali, a pochi giorni dall’assemblea nazionale unitaria della lista guidata da Pietro Grasso, fissata per il 26 maggio a Roma [VIDEO], che deve decidere il proprio futuro. Il dibattito della Direzione di SI si è ovviamente incentrato molto sul percorso unitario della ...

Leu : sabato direzione nazionale sinistra Italiana : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – La direzione nazionale di Sinistra Italiana si riunirà sabato prossimo 19 maggio 2018 Roma, presso il Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24), dalle ore 10 alle ore 17 circa. Al centro della discussione la valutazione della situazione politica alla vigilia della formazione del nuovo governo, le prospettive a Sinistra, la nomina della nuova segreteria nazionale di Sinistra Italiana. Si legge in una nota. ...

sinistra italiana : 'Ma il Pd in Umbria ha deciso di cancellare tutte le Giunte di Centro Sinistra?' : ... al rilancio dell'economia attraverso gli importanti risultati ottenuti con il risanamento del bilancio e finalmente con la possibilità di investimenti sulla Città. Come si fa a parlare di esperienza ...

Pd - Beppe Sala lancia l'idea Milano "10 saggi per la sinistra italiana" : All'evento di Pierfrancesco Majorino Beppe Sala lancia la proposta: "saggi per il Pd. Noi non vogliamo nulla, ma Milano si levi la modestia. Cambiare tutto rispetto al 18 per cento attuale". Gori: "Non disconosco il buon operato del governo di sinistra" Segui su affaritaliani.it

Destra vs sinistra : capire la politica italiana con Gaber - ma anche con il rapper Ghali : Facendo un piccolo salto temporale dal '94 al 2018, ecco un estratto del singolo "Cara Italia" del tanto amato quanto odiato Ghali: "Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e ...

"Eravamo tanto amati" : il racconto della sinistra italiana a trent'anni dalla svolta della Bolognina : Cosa è successo agli eredi del PCI dal 1992 a oggi? Quali sono le cause del crollo di consensi che ha portato quasi alla scomparsa della sinistra alle ultime elezioni? È ancora possibile pensare a un recupero dell'eredità del Partito Comunista, soprattutto nelle battaglie per le fasce deboli e il mondo del lavoro?Provano a rispondere i giornalisti Domenico Guarino, Andrea Lattanzi e Andrea Marotta, con un progetto editoriale ...

Trani News - sinistra italiana in Trani e la Primavera - un connubio perfetto : Pertanto, nelle ultime notizie di cronaca, sono emerse le numerose sanzioni a danno dei trasgressori, di chi parcheggia in divieto di sosta, di chi utilizza impropriamente i parcheggi per i disabili ...