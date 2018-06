La sforbiciata ai vitalizi | tagli a 1300 ex deputati

ilgiornale

: Camera, Fico: pronto taglio ai vitalizi, sforbiciata a 1.200 assegni #RobertoFico - MediasetTgcom24 : Camera, Fico: pronto taglio ai vitalizi, sforbiciata a 1.200 assegni #RobertoFico - Adnkronos : Sforbiciata sui #vitalizi - Ilsoledinverno2 : RT @Adnkronos: Sforbiciata sui #vitalizi -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il Movimento Cinque Stelle prepara le sforbiciate. Si comincia dai. Ad accelerare è il presidente della Camera, Roberto Fico che in mattinata ha illustrato all'Ufficio di presidenza di Montecitorio il piano per iaidei parlamentari. Di fatto la mossa di Fico va a colpire l'assegno di circa 1.405che vengono incassati dagli ex. Di questi circa 1.338 saranno nuovamente calcolati con il metodo contributivo e dunque dovranno fare i conti con una diminuzione dell'importo. Solo in 67 si slaveranno dalla. Ma tra le novità che potrebbero esser introdotte sul campo prevedono anche un tetto minimo oltre il quale non si possono fare. Questo tetto è stato fissato a quota 980 euro. Inoltre vi è una seconda "barriera" a 1.470 euro che invece riguarda tutti gli excon uno dell'assegno, ricalcolato col sistema contributivo, di ...