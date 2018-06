Santa Sede : inaccettabile fare politica su pelle dei migranti : Cardinal Becciu: ma peso accoglienza non ricada solo su Italia. "Una chiarezza sull'argomento era necessaria, che siano solo i paesi fisicamente più esposti come l'Italia o la Grecia ad assumersi il ...

La Santa Sede attacca il governo. Monsignor Becciu : "Inaccettabile fare politica sulla pelle dei migranti" : "Una chiarezza sull'argomento era necessaria, che siano solo i Paesi fisicamente più esposti come l'Italia o la Grecia ad assumersi il peso dell'accoglienza e non tutta l'Unione europea non è giusto ma che si utilizzino le navi cariche di esseri umani per far avanzare posizioni politiche è inaccettabile". Lo dice all'ANSA il sostituto della Segreteria di stato vaticana, Monsignor Angelo Becciu, cardinale nel concistoro di ...

Santa Sede : presto per giudizi governo : Così il neocardinale Angelo Becciu, sulla situazione politica italiana, parlando come "esponente della Santa Sede". "Attendiamo come i nuovi governanti si esprimano e come impostano il loro stile di ...

Francesco affida a Galantino la gestione del patrimonio della Santa Sede : Monsignor Galantino superstar. Papa Francesco ha affidato al vescovo di Cassano allo Ionio, fino ad oggi numero due dei vescovi italiani, l'incarico di amministrare il patrimonio della Santa Sede, sostituendo il cardinale Domenico Calcagno che ha presentato le dimissioni per raggiunti limiti di età (75 anni). Galantino lascia il posto di segretario della Conferenza episcopale italiana nove mesi prima della scadenza del mandato ...

Monsignor Capella condannato a 5 anni per pedopornografia dai giudici della Santa Sede : Il Tribunale del Vaticano ha deciso che Monsignore Carlo Alberto Capella dovra' scontare cinque anni di reclusione e pagare cinquemila euro di multa perché giudicato colpevole di detenzione divulgazione, trasmissione e offerta di materiale pedopornografico. Il sacerdote è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. Il Monsignor Capella si è dichiarato colpevole Il processo che ha visto come imputato Monsignor Carlo Alberto ...

Salvini assente al primo incontro Vaticano-governo. Imbarazzo nella Santa Sede per l'uscita a TeleLombardia : Questa sera c'è stato il primo`incontro´ tra il "Vaticano" e il nuovo governo e i nuovi rappresentanti istituzionali italiane. In occasione del ricevimento alla Nunziatura della Santa Sede in Italia, in via Po, in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco.Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno è caduto con la presenza di un nuovo esecutivo. Sono state invitate tutte le più alte cariche ...

Mondiali 2018 Russia - Papa Francesco chiama l'Argentina : 'Ci incontreremo nella Santa Sede' : ... "È un simbolo per unire tutto il popolo argentino, la porteremo alla Nazionale in vista della Coppa del Mondo". " La Seleccion verrà qui - ha risposto il Papa -. ci incontreremo ". Parole che hanno ...

San Nicola ponte tra Santa Sede e Russia : il 7 luglio Bergoglio a Bari. Invitato Kirill : sarà il secondo storico incontro? : Bari e il suo patrono San Nicola come ponte di dialogo tra la Santa Sede e la Russia. È quello che sta avvenendo in questi ultimi anni dopo il primo abbraccio tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill, avvenuto a L’Avana nel 2016. C’è chi ipotizza che il secondo incontro possa avvenire il 7 luglio prossimo quando Bergoglio sarà a Bari per una giornata di preghiera ecumenica per la pace in Medio Oriente, un tema che sta molto a cuore ...

Australia - Cardinal Pell a processo per pedofilia/ Il comunicato della Santa Sede : attendiamo con fiducia : E' stato rinviato a processo con l'accusa di abuso sessuale il Cardinale Australiano George Pell, già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:48:00 GMT)

Processo in Australia per il card. Pell. La Santa Sede conferma per lui il periodo di congedo : Il cardinale, 76 anni, uno dei più stretti collaboratori di papa Francesco, per la riforma dell'economia in Vaticano, si è ancora una volta dichiarato 'non colpevole' davanti al tribunale. Non pochi ...