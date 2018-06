La rivoluzione dei materiali intelligenti passa anche per la stampa 3D

In aumento la diffusione degli Smartwatch - la vera “rivoluzione” dei prossimi anni : Il Mercato Hi-tech è sempre alla ricerca di nuovi prodotti da proporre e diffondere. Gli smartphone, cellulari, device o come li si vuole chiamare, hanno raggiunto un grado di diffusione tale, da rendere – di fatto – la domanda ai minimi livelli perché Satura. Viene riservata la vendita, praticamente al rinnovo, a trovare i nuovi e più potenti prodotti che possano soddisfare le esigenze sempre maggiori e le funzionalità, sempre più ...

Salvini e la Flat Tax : «Già nel 2018 la rivoluzione fiscale. Per me nessun limite all'uso dei contanti» : «Non vengo a vendere promesse, ma a parlare di quanto contenuto nel programma; ridurremo le tasse, non aumenteremo Iva e accise, ma avvieremo già nel 2018 la rivoluzione fiscale impostata sulla Flat ...

Flat Tax - Salvini : rivoluzione già nel 2018 «Per me niente limiti all’uso dei contanti» : Il vicepremier all’assemblea di Confesercenti: «Non vengo a vendere promesse. Cedolare secca e stop Imu per i negozi sfitti»

Formula 1 - rivoluzione caschi : la nuove regole della FIA per la sicurezza dei piloti : "I caschi di ora sono già tra i più sicuri al mondo, ma il nuovo standard sarà un vero e proprio livello successivo", ha detto il direttore del reparto sicurezza della FIA, Laurent Mekies. I ...

Festa per la "rivoluzione permanente" dei 5 stelle - in migliaia alla Bocca della Verità. Chiuderà Grillo : Piazza piena alla Bocca della Verità per la maniFestazione indetta dal M5S inizialmente per protestare contro il "no" del Colle al governo e poi trasformata, con lo sblocco dell'impasse, nella "Festa del governo del cambiamento". In alcune migliaia sono arrivati a Roma con pullman provenienti da tutta Italia. Dietro il palco spicca un cartello con la bandiera dell'Italia e la scritta "il mio voto conta" mentre tra i militanti sventolano ...

Dalla Sardegna la pelle artificiale che rivoluzionerà il settore delle protesi e dei robot : Si chiama tatuaggio sensorizzato multimodale. Ma in termini più semplici è pelle artificiale, che ha la stessa sensibilità di quella reale. In buona sostanza sente le variazioni di temperature e di ...

rivoluzione Poste Italiane : consegne dei pacchi la sera e anche nel fine settimana - ma non solo : Perché andare in giro per negozi a trovare i prodotti che interessano al prezzo più conveniente quando lo stesso si può ormai fare comodamente seduti sul divano di casa semplicemente con uno smartphone? E’ questo uno dei fattori principali che ha contribuito negli ultimi anni alla diffusione capillare dell’e-commerce con la nascita di piattaforme di vendita online che offrono cataloghi con milioni di prodotti di ogni genere, andando ...

Japan Display rivoluzionerà il mercato dei display per visori VR : Dal 15 novembre 2011, Sony, Hitachi, e Toshiba si sono unite per formare Japan display: il più grande produttore di schermi a cristalli liquidi del mondo. La compagnia ha annunciato oggi che inizierà a produrre display ad alta risoluzione appositamente studiati per l'uso con VR! L'articolo Japan display rivoluzionerà il mercato dei display per visori VR proviene da TuttoAndroid.

rivoluzione Uber - ecco la gamma completa dei taxi volanti" : ... sviluppato e certificato quasi 50 modelli di aeromobili, consegnando oltre 8.000 velivoli in 100 Paesi, , il Pipistrel, produttore del primo aereo elettrico al mondo approvato dalla FAA, l'Alpha ...

Cancellazione dei dati e nuova funzione Tinder : rivoluzione di Facebook : Facebook fa un passo avanti importante sulla strada della privacy degli utenti. Lo annuncia il fondatore e amministratore delegato, Mark Zuckerberg, con un breve post sulla sua pagina personale, pubblicato in apertura di F8, la tradizionale conferenza degli sviluppatori che si svolge a San Josè in Silicon Valley oggi e domani. "Stiamo sviluppando un nuovo strumento" scrive Zuckerberg, "si chiama Clear History", cancella la tua storia. In ...

WhatsApp - pronta la rivoluzione under 16 di maggio/ La palla passa nelle mani dei genitori : WhatsApp vietato a minori di 16 anni: le nuove regole del servizio di messaggistica che si adegua all'introduzione del Gdpr sulla privacy, tra falle e responsabilità.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:47:00 GMT)

Juve - pronta una rivoluzione : via in 7 - in arrivo anche dei super colpi? Video : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano le ultime notizie trapelate, infatti, la dirigenza bianconera sta preparando una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. Marotta e Paratici, infatti, hanno intenzione di cedere alcuni calciatori importanti. A dare l'addio a Torino potrebbero essere sette giocatori di assoluto livello: Buffon, Asamoah, Lichtseiner, ...