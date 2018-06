La Rai che sarà. Ecco tutte le novità dei palinsesti della nuova stagione : Presentato oggi a Milano il palinsesto Rai presentato da Mario Orfeo. Pochi cambi di direzione rispetto all’anno passato uno fra tutti il ritorno di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo, forte di una edizione particolarmente favorevole, e quello della zia della domenica Mara Venier che riconquista Domenica In in cambio di rotta rispettivamente alle scelte contenutistiche dell’anno precedente, pur concedendo una fascia a Cristina ...

Rai - Genny Sangiuliano e il nuovo che avanza : In pole position per la direzione del Tg1 o del Tg2, il "candidato di Salvini" è passato con grande spirito di sopravvivenza da An a Berlusconi per poi scodinzolare allegro dalle parti dei Cinque Stelle. Quando si dice il governo del cambiamento

Fabrizio Frizzi ritratto della Rai che vogliamo oggi e nel futuro : il ricordo di Mario Orfeo : oggi, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, tenutasi a Milano, il direttore generale Mario Orfeo, ha dedicato un meritato spazio al commuovente ricordo di Fabrizio Frizzi, l'amatissimo conduttore, scomparso, lo scorso 26 marzo, dopo una lunga malattia.prosegui la letturaFabrizio Frizzi ritratto della Rai che vogliamo oggi e nel futuro: il ricordo di Mario Orfeo pubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2018 12:51.

Fabrizio Frizzi ritratto della Rai che vogliamo oggi e nel futuro : parola di Mario Orfeo : oggi, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai, tenutasi a Milano, il direttore generale Mario Orfeo, ha dedicato un meritato spazio al commuovente ricordo di Fabrizio Frizzi, l'amatissimo conduttore, scomparso, lo scorso 26 marzo, dopo una lunga malattia.prosegui la letturaFabrizio Frizzi ritratto della Rai che vogliamo oggi e nel futuro: parola di Mario Orfeo pubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2018 12:51.

Superquark - dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte : Piero Angela Patrimonio dell'Umanità: sarebbe una proposta da fare all'Unesco - che sono certa riconoscerebbe il valore del patriarca della divulgazione scientifica televisiva italiana -, ma in attesa di tale riconoscimento prepariamoci a un nuovo ciclo di Superquark, al via mercoledì 4 luglio in prima serata su Rai 1. prosegui la letturaSuperquark, dal 4 luglio su Rai 1 con Piero Angela (anche) al pianoforte pubblicato su TVBlog.it 27 ...

A tre mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi - il gesto della Rai che non arriva : cosa chiedono i fan : FUNWEEK.IT - Sono volati già tre mesi da quando Fabrizio Frizzi ci ha lasciati, eppure il ricordo del conduttore Rai da parte del pubblico, di amici e colleghi resta indelebile: per onorare in modo ...

8 MM - DELITTO A LUCI ROSSE - Rai 4/ Info streaming del film di Joel Schumacher (oggi - 26 giugno 2018) : 8 mm - DELITTO a LUCI ROSSE, Rai 4: stasera va in onda a partire dalle 21.15 il film con protagonista Nicolas Cage. Nel cast anche Joaquin Phoenix e James Gandolfini (oggi, 26 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:32:00 GMT)

NAINGGOLAN ALL'INTER : È UFFICIALE/ Il saluto commosso di Manolas : "Mi mancheRai tantissimo - purtroppo..." : NAINGGOLAN ALL'INTER, è UFFICIALE: calciomercato, accordo raggiunto con la Roma, il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 con il club meneghino(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:21:00 GMT)

Tour de France 2018 : su che canali vederlo in tv. Gli appuntamenti e i programmi su Rai ed Eurosport : Sabato 7 luglio scatterà la 105ma edizione del Tour de France. Anche quest’anno la Grande Boucle sarà l’evento clou della stagione ciclistica con i migliori corridori del mondo che si sfideranno per la conquista della mitica maglia gialla. Una sfida lunga 21 tappe, tra pavé, cronometro e arrivi in salita, per uno spettacolo assicurato. Andiamo quindi a scoprire come vedere in tv il Tour de France 2018. RAI Come di consueto sarà la Rai a ...

L'Umbria opeRaia e delusa che passa dal rosso al verde : 'Abbiamo vinto puntando sul tema del lavoro che la sinistra ha completamente dimenticato'. Leonardo Latini, neosindaco leghista della rossa Terni, è raggiante nonostante la notte di celebrazioni. Il ...

'La sinistra ha tradito gli opeRai - ecco perché ho conquistato Terni la rossa' : E' finito un mondo, ne comincia uno nuovo'. Tags Argomenti: elezioni amministrative 2018 Protagonisti: Leonardo Latini Matteo Salvini © Riproduzione riservata 25 giugno 2018 I COMMENTI DEI LETTORI

Alda D’Eusanio ecco perché non m’invitano più alla Rai : Alda D’Eusanio che ha attaccato la Rai ‘colpevole’ di averla estromessa dalla tv da qualche anno. Intervistata da Francesca Fagnani durante la trasmissione “Belve”, sul Nove la D’Eusanio non si risparmia polemiche e frecciatine contro il servizio pubblico. «Lei in Rai ne ha combinate», le dice la Fagnani: «Se c’era da mandare aff… un direttore ce lo mandavo – ribatte Alda – per cui hanno fatto di me carne di porco. Serviva il posto ...

VIDEO F1 - GP Francia 2018 : gli highlights della gara. Rimonta epica di Vettel - Raikkonen fenomenale : che sorpasso su Ricciardo! : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha dominato la gara ed è tornato in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari ha tamponato Valtteri Bottas al via, poi ha inscenato una grande gara di Rimonta conclusa in quinta piazza. Bella prova di Kimi Raikkonen che ha chiuso in terza posizione. Di seguito il VIDEO con gli ...

Gp Francia - Raikkonen : 'Rimonta perché avevamo tanta velocità' : Roma, 24 giu. , askanews, Terzo posto per Kimi Raikkonen nel gp di Francia di F1, ottava prova del mondiale corso sulla rinnovata pista di Le Castellet. 'C'è stata una partenza abbastanza caotica ...