La prima volta | su Rai1 Cristina Parodi racconta le storie di gente comune e celebrities

Laura Pausini a Cuba per la prima volta - con Gente de Zona realizza un sogno : Laura Pausini a Cuba per la prima volta nella sua carriera oggi, martedì 26 giugno. La cantante di Solarolo realizzerà uno dei suoi più grandi desideri oggi, alla Ciudad Deportiva di Cuba. Laura Pausini a Cuba sarà l’ospite speciale del concerto del gruppo Gente de Zona. Nel corso dell'evento non mancheranno sorprese per la città. Tra quelle organizzate dal gruppo anche la cantante italiana più amata al mondo che presenterà con Gente de Zona ...

Khloé Kardashian per la prima volta risponde a chi la critica per essere rimasta con il fidanzato “traditore” : La star ha rotto il silenzio sul caso The post Khloé Kardashian per la prima volta risponde a chi la critica per essere rimasta con il fidanzato “traditore” appeared first on News Mtv Italia.

Arabia Saudita - per la prima volta una donna al volante dopo la revoca del divieto di guida [FOTO] : La Saudita Aseel Al Hamad ha festeggiato il 24 giugno la revoca del divieto di guida per le donne, con un giro d’onore nel suo Paese Aseel, prima donna membro del Consiglio della Federazione Automobilistica dell’Arabia Saudita, non aveva mai guidato su una pista del proprio Paese. Aseel Al Hamad ha dichiarato: “Amo da sempre le auto, e per me è stato un giorno molto emozionante. È il migliore momento di guida della mia vita. ...

La prima volta delle donne al volante : la testimonianza di una giornalista saudita : Credo che le cose stiano migliorando perché ora c'è più consapevolezza su ciò che concerne i diritti delle donne e il loro contributo all'economia e allo sviluppo. D: Pensa che questa nuova ...

Imola a 5Stelle : vince Manuela Sangiorgi/ Crollo Sinistra - prima volta da Dopoguerra : Merola “disfatta del Pd” : Imola a 5Stelle dopo i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018: vince Manuela Sangiorgi che sconfigge il Pd per la prima volta dal Dopoguerra. Merola, "disfatta storica per il Pd"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Camila Cabello : un anno fa cantava per la prima volta 'Havana'! Ecco come ha festeggiato l'anniversario : ... 24 giugno 2018 Congratulazioni Camila! via GIPHY La cantante in 12 mesi ha fatto moltissima strada, fino ad aprire il Reputation Stadium Tour di Taylor Swift e a girare il mondo con la sua ...

Una saudita al volante - la prima volta di Aseel : Quale modo migliore per celebrare per la prima volta il World Driving Day se non con un giro d'onore su pista nel mio Paese? Spero che molti automobilisti in tutto il mondo abbiano condiviso con noi ...

Laura Pausini canta per la prima volta a Cuba con i Gente de Zona : Laura Pausini, con Frasi a metà arriva dritta al cuore - LEGGI Il tour segue la release mondiale di 'Fatti sentire', l'ultimo album di inediti della Pausini pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/...

Demi Lovato ha cantato al piano “Sober” per la prima volta live e il risultato è da brividi : <3 The post Demi Lovato ha cantato al piano “Sober” per la prima volta live e il risultato è da brividi appeared first on News Mtv Italia.

Bitcoin è sceso sotto i 6.000 dollari - per la prima volta da febbraio : Domenica il valore dei Bitcoin, la principale criptovaluta al mondo, è sceso sotto i 6.000 dollari, un valore che non raggiungeva dallo scorso febbraio. Ha toccato un picco negativo di 5.786 dollari, secondo il sito Coindesk, più basso di quello raggiunto The post Bitcoin è sceso sotto i 6.000 dollari, per la prima volta da febbraio appeared first on Il Post.

Imola ai 5 Stelle. Per la prima volta dal 1945 - la città non è rossa : Per la prima dal 1945, Imola non sarà governata da forze politiche di centrosinistra. Manuela Sangiorgi del Movimento 5 Stelle ha ottenuto 15.819 voti, pari al 55,44%, contro le 12.715 preferenze della sfidante di centrosinistra Carmela Cappello, arrivata al 44,56. Sangiorgi, che sarà anche il primo sindaco donna di questa roccaforte 'rossa', al primo turno aveva ottenuto il 29,28%, contro il 41,99% della candidata del pd ...