La prima volta | il nuovo programma di Cristina Parodi

Laura Pausini per la prima volta a Cuba : «La musica unisce» : C’è sempre una prima volta. La «più grande star italiana», dopo aver riempito teatri, stadi e palazzetti di mezzo mondo, è sbarcata a Cuba. Nella notte del 26 giugno, Laura Pausini ha realizzato il suo sogno: è salita sul palco de la Ciudad Deportiva de L’Avana, ospite speciale della band di «casa», i Gente de Zona, Randy e Alexander. https://www.instagram.com/p/BkLswUTlEez/?taken-by=gentedezona LEGGI ANCHELaura Pausini e Paolo ...

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme sul set del film di Quentin Tarantino. È la prima volta che recitano insieme : Brad Pitt e Leonardo DiCaprio per la prima volta insieme sullo stesso set: ecco la foto che, apparsa sul profilo Instagram del secondo, ha mandato in visibilio i fan. I due, infatti, stanno girando Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.Nella pellicola, DiCaprio interpreterà Rick Dalton, ex star di film western, mentre Brad Pitt vestirà i panni della controfigura di Dalton, Cliff Booth. Ambientato nel ...

BERLUSCONI E BOSCHI NELLO STESSO HOTEL A MERANO/ Larghe intese in spa? Per l'ex ministra è la prima volta... : Silvio BERLUSCONI e Maria Elena BOSCHI NELLO STESSO HOTEL Palace di MERANO: cure di bellezza, relax e "possibili trattative politiche". Ospiti di Chenot, mago delle diete: da Andreotti a..(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:50:00 GMT)

La prima volta : su Rai1 Cristina Parodi racconta le storie di gente comune e celebrities : La nuova domenica pomeriggio di Rai1, presentata ai palinsesti dell'autunno Rai, oltre al ritorno di Mara Venier (nella prima parte), segna anche la riconferma di Cristina Parodi.prosegui la letturaLa prima volta: su Rai1 Cristina Parodi racconta le storie di gente comune e celebrities pubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2018 14:07.

Laura Pausini a Cuba per la prima volta - con Gente de Zona realizza un sogno : Laura Pausini a Cuba per la prima volta nella sua carriera oggi, martedì 26 giugno. La cantante di Solarolo realizzerà uno dei suoi più grandi desideri oggi, alla Ciudad Deportiva di Cuba. Laura Pausini a Cuba sarà l’ospite speciale del concerto del gruppo Gente de Zona. Nel corso dell'evento non mancheranno sorprese per la città. Tra quelle organizzate dal gruppo anche la cantante italiana più amata al mondo che presenterà con Gente de Zona ...

Khloé Kardashian per la prima volta risponde a chi la critica per essere rimasta con il fidanzato “traditore” : La star ha rotto il silenzio sul caso The post Khloé Kardashian per la prima volta risponde a chi la critica per essere rimasta con il fidanzato “traditore” appeared first on News Mtv Italia.

Laura Pausini canterà per la prima volta a Cuba : Oggi 26 giugno The post Laura Pausini canterà per la prima volta a Cuba appeared first on News Mtv Italia.

Arabia Saudita - per la prima volta una donna al volante dopo la revoca del divieto di guida [FOTO] : La Saudita Aseel Al Hamad ha festeggiato il 24 giugno la revoca del divieto di guida per le donne, con un giro d’onore nel suo Paese Aseel, prima donna membro del Consiglio della Federazione Automobilistica dell’Arabia Saudita, non aveva mai guidato su una pista del proprio Paese. Aseel Al Hamad ha dichiarato: “Amo da sempre le auto, e per me è stato un giorno molto emozionante. È il migliore momento di guida della mia vita. ...

La prima volta delle donne al volante : la testimonianza di una giornalista saudita : Credo che le cose stiano migliorando perché ora c'è più consapevolezza su ciò che concerne i diritti delle donne e il loro contributo all'economia e allo sviluppo. D: Pensa che questa nuova ...

Imola a 5Stelle : vince Manuela Sangiorgi/ Crollo Sinistra - prima volta da Dopoguerra : Merola “disfatta del Pd” : Imola a 5Stelle dopo i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018: vince Manuela Sangiorgi che sconfigge il Pd per la prima volta dal Dopoguerra. Merola, "disfatta storica per il Pd"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Camila Cabello : un anno fa cantava per la prima volta 'Havana'! Ecco come ha festeggiato l'anniversario : ... 24 giugno 2018 Congratulazioni Camila! via GIPHY La cantante in 12 mesi ha fatto moltissima strada, fino ad aprire il Reputation Stadium Tour di Taylor Swift e a girare il mondo con la sua ...

Camila Cabello : un anno fa cantava per la prima volta “Havana”! Ecco come ha festeggiato l’anniversario : come vola il tempo The post Camila Cabello: un anno fa cantava per la prima volta “Havana”! Ecco come ha festeggiato l’anniversario appeared first on News Mtv Italia.

Non è la prima volta che il governo presenta cifre sbagliate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Una saudita al volante - la prima volta di Aseel : Quale modo migliore per celebrare per la prima volta il World Driving Day se non con un giro d'onore su pista nel mio Paese? Spero che molti automobilisti in tutto il mondo abbiano condiviso con noi ...