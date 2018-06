La parità di genere passa | anche | dal cognome

"TUTTI in campo per TUTTE" : i tornei giovanili in difesa della parità di genere : Sono queste le parole recitate dallo slogan di "TUTTI in campo per TUTTE Onlus", associazione che quotidianamente scende in campo per abbattere le differenze di genere e gli stereotipi nello sport.

Pari opportunità - Paola Perego : 'Da Mattarella segnale forte su parità di genere' : 'Sono davvero onorata di essere stata scelta per condurre questa edizione del Premio Bellisario, il più prestigioso riconoscimento all'eccellenza femminile del nostro Paese - ha dichiarato Paola ...

Gara a parità di genere per la direzione dell'M9 di Venezia : Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Gara a parità di genere per la direzione del nascente museo M9 - Museo del Novecento Polo Culturale Multimediale, di Venezia, nel 'quartiere' di Mestre. Al bando indetto dalla Fondazione di Venezia, che si è chiuso nei giorni scorsi, hanno aderito in 118, con una sorpresa

G7 - in Canada anche le proposte di Trudeau su aborto e parità di genere : ...il governo Trudeau pensa di spendere nei prossimi tre anni 650 milioni di dollari per promuovere la sua politica sull'aborto ed è deciso ad opporsi alle politiche a favore della vita nel Terzo Mondo. ...

Laura Boldrini al Wnf : “parità di genere fondamentale per uscire dalla crisi” : “Io mi difendo da sola. Non mi servono avvocati che dimenticano che l’Italia è fatta di uomini e donne”. L’avvocato, per sua stessa definizione, è il premier incaricato Giuseppe Conte, la dimenticanza sta nei protagonisti del tavolo sul quale è stato definito il contratto tra M5S e Lega, “al quale sedeva solo una donna, quando noi siamo il 51% della popolazione italiana”. È una Laura Boldrini più combattiva ...

Una giornata dedicata alla parità di genere in fisica : Una giornata dedicata alla parità di genere in fisica, è questo il tema del convegno organizzato da Istituto Nazionale di fisica Nucleare (INFN) e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) che si terrà oggi 16 maggio ai Laboratori Nazionali dell’INFN di Frascati. L’evento è parte del progetto europeo GENERA, Gender Equality Network in the European Research Area, che ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la parità di genere nel settore della ...

Cannes firma patto per parità di genere : ANSA, - Cannes, 14 MAG - Cannes si impegna per la parità di genere e promette di rendere più trasparente il processo di selezione, spingendo verso l'uguaglianza. E' il risultato concreto, in un atto ...

Festival di Cannes - lo storico red carpet : 82 donne in marcia per la parità di genere. : Giornata storica a Cannes. Sul red carpet del Festival hanno sfilato decine di donne, dall’icona francese Agnes Varda alle nostre Claudia Cardinale e Jasmine Trinca, dalla presidentessa di giuria Cate Blanchett a Salma Hayek. Sulla scalinata della Croisette erano in 82. Perché proprio quel numero? Perché da quando esiste il Festival, cioè da 71 anni, i film realizzati da donne e selezionati per il concorso sono stati solo 82, contro i 1645 ...

Le contraddizioni nella parità di genere sognata dal ministro Fedeli : ... e l'ambizione quantomeno ideale che facciano strada i più meritevoli, senza considerarne genere né etnia né provenienza geografica o politica, in quanto è l'unico modo per consentire che la ricerca ...

Nuovo segretario per Possibile - Brignone e Maestri in corsa insieme per rispettare parità di genere : Sono due le mozioni presentate, in vista del Congresso di Possibile che si terrà il 12 maggio: in corsa per la guida del partito ci sono il tandem formato dai due ex deputati di Possibile, Beatrice Brignone e Andrea Maestri, e David Tozzo.Continua a leggere