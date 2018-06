La nuova patch di Skyrim VR migliora le prestazioni su PS4

Patcher : ecco perché le console di nuova generazione avranno HDD : L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter ha recentemente rilasciato interessanti dichiarazioni in merito alla nuova generazione di console, riporta WCCFtech.In particolare Pachter ha spiegato perché ritiene che le unità di disco rigido rimarranno progressivamente sempre incluse nonostante costante crescita degli acquisti digitali. Le console future in particolar modo continueranno molto probabilmente a leggere i giochi su disco, questo ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per PC : la nuova patch sui test server modifica le armi da lancio e migliora le performance : I giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds hanno richiesto a gran voce miglioramenti per il gioco e, poco fa, PUBG Corp ha annunciato una nuova roadmap, promettendo varie migliorie sotto molti aspetti.A quanto pare, il team sta mantenendo le promesse ed ecco la nuova patch PC sui test server che introduce alcune interessanti novità. Innanzitutto l'aggiornamento sarà disponibile per tutti nel corso di questa settimana e, stando alle note della ...

Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU - già pronta la patch : Dopo Meltdown e Spectre, una nuova vulnerabilità è stata annunciata da Google e Microsoft. Intel avrebbe già preparato le patch per ridurre ulteriori rischi di rallentamenti. L'articolo Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU, già pronta la patch proviene da TuttoAndroid.

Warframe : disponibile una nuova patch : Digital Extremes ha annunciato che è da oggi disponibile una nuova patch per il free to play Warframe.Come riporta Gamingbolt. si tratta di un aggiornamento molto importante per i giocatori PC in quanto apporta modifiche al Dojo, alle abilità di Saryn e molto altro. Secondo quanto comunicato dalla community manager Rebecca Ford sul forum ufficiale la patch si concentra maggiormente sulle abilità di Saryn:"Saryn occupa forse la maggior parte ...

The Witcher 3 : disponibile la nuova patch 1.62 : Qualche settimana fa i ragazzi di CD Project hanno rilasciato una patch per introdurre il supporto HDR sulla versione PlayStation 4 Pro di The Witcher 3: Wild Hunt.L'aggiornamento però non si limito ad introdurre l'HDR ma causò molteplici problemi grafici tra cui una drastica riduzione della distanza di visualizzazione del fogliame con la modalità Risoluzione 4K attiva e fastidiosi pop-in molto evidenti, con alberi, cespugli e vegetazione che ...

Hitman : disponibile una nuova patch : Hitman si prepara a ricevere oggi un nuovo aggiornamento, secondo IO Interactive la nuova patch introdurrà il supporto alla Definitive Edition, nuove missioni per la modalità di creazione dei contratti, eliminazione di bug e molto altro.Come riporta Segmentnext, l'aggiornamento arriverà insieme all'uscita della Definitive Edition che conterrà un episodio bonus estivo, il Blood Money Requiem Pack, la prima stagione, i contenuti della GOTY e ...

Con la nuova patch di Final Fantasy Online prosegue la saga di Ivalice : Square Enix ha annunciato oggi che Under the Moonlight, l'ultimo aggiornamento di Final Fantasy XIV: Stormblood, arriverà il 22 maggio. La tanto attesa patch introduce il prossimo capitolo della serie di raid da 24 giocatori a Ivalice, nuove missioni, nuovi trial, dungeon e molto altro.Il trailer ufficiale per la patch 4.3, rilasciato oggi, svela i nuovi contenuti in arrivo ed è possibile visualizzarlo di seguito: La patch 4.3 introduce una ...

Fortnite : una nuova patch modifica Thanos e non solo : L'arrivo di Thanos e del Guanto dell'Infinito all'interno di Fortnite ha indubbiamente rappresentato una novità molto interessante per il titolo Epic Games ma allo stesso tempo ha richiesto alcune modifiche a certi elementi del gameplay e al bilanciamento di alcune componenti.Proprio per questo motivo, come riportato da VG247.com, ci troviamo di fronte a una nuova patch che modifica alcuni elementi della modalità Guanto dell'Infinito in modo da ...

La nuova patch di Sea of Thieves è stata rimandata : arriverà la prossima settimana insieme al trailer dell'espansione The Hungering Deep : Se siete tra coloro che attendevano la nuova patch di Sea of Thieves oggi, purtroppo rimarrete delusi, poiché gli sviluppatori hanno comunicato che l'aggiornamento è stato rimandato.Come segnala VG247.com, il ritardo nella pubblicazione della patch è stato causato dalla comparsa imprevista di un bug nel codice della versione PC. Rare, quindi, ha deciso di prendersi un tempo maggiore per risolvere il problema e offrire un aggiornamento ...

Come cambia PUBG su Xbox One con la nuova patch - le novità : PlayerUnknown's Battlegrounds si aggiorna su Xbox One con una nuova patch che porterà tanti cambiamenti. Per PUGB infatti dopo la mappa Miramar continuano ad arrivare novità dal Test Server e diversi cambiamenti forse anche con una successiva patch pubblica. I cambiamenti di PUBG su Xbox One Come riporta GamingBolt, da cui potete leggere anche tutte le note della patch, sul Test Server è in corso un periodo di prova per una patch che porterà ...

Destiny 2 : in arrivo una nuova patch : Nei giorni scorsi sono state rilasciate molte informazioni sull'attesissima espansione di Destiny 2 (la Mente Bellica) insieme alla nuova patch che arriverà l'8 maggio. Recentemente gli sviluppatori hanno condiviso nuovi dettagli.Come riporta Gamingbolt il Vault sarà incrementato di 300 slot (al posto dei 200 predefiniti), sappiamo anche che la tutte le emote a disposizione di un giocatore potranno essere scambiate in qualunque momento. La parte ...

The Witcher 3 : CD Projekt RED conferma di essere al lavoro su una nuova patch per PS4 Pro : Lo scorso 11 aprile 2018, CD Projekt RED ha rilasciato una patch per The Witcher 3: Wild Hunt per PS4 Pro che introduceva il supporto all'HDR, ma i giocatori hanno trovato tanti nuovi bug in seguito all'aggiornamento e hanno segnalato varie problematiche.Come riportato da PlayStation LifeStyle, tra i problemi più riscontrati, ci sono stati quelli relativi ai forti cali di frame rate o quelli con la Draw Distance, visibilmente ridotta, senza ...

La quarta stagione di Fortnite è disponibile : ecco tutti i cambiamenti introdotti con la nuova patch : Ieri, primo maggio, è finalmente stata resa disponibile la stagione 4 di Fortnite e, grazie alla segnalazione di VG247.com, possiamo scoprire tutte le novità introdotte con la nuova patch.Oltre a introdurre una nuova area, creata dalle meteore, la nuova patch apporta una serie di cambiamenti, tra cui la possibilità di rendere più facile il colpo alla testa. L'aggiornamento si sbarazza anche della balestra.Note della patch della stagione 4 di ...