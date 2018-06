La Notte della Taranta | pizzica d autore con Andrea Mirò - Musica - Spettacoli

Da Clementino a James Senese napoletani protagonisti alla Notte della Taranta : Un cast che va dal rapper Clementino al sassofonista napoletano James Senese e che sarà affidato al maestro concertatore Andrea Mirò. Torna il concertone de 'La Notte della Taranta', in programma il ...

27 giugno 1980 - la Notte della strage di Ustica : «Il governo del mio paese, l’Italia, deve chiedere ad altri Paesi cosa ci facevano quella notte nei nostri cieli. È evidente a tutti: quello che non si sa è perché era indicibile per questi Paesi». Daria Bonfietti lo ripete ogni anno ricordando quella notte. È la notte in cui ha perso suo fratello che era fra le 81 persone a bordo del Dc-9 Itavia Bologna-Palermo abbattuto nei cieli di Ustica la notte del 27 giugno del 1980. Il volo era ...

Disturbi del sonno : quando ti svegli nel cuore della Notte : Questo articolo è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Riesci ad addormentarti abbastanza facilmente. Ma d'improvviso, alle quattro del mattino, ti ritrovi completamente sveglio. Che succede?Fino a un certo punto, questo fenomeno - chiamato insonnia centrale, o difficoltà a mantenere il sonno - è normale. Dopotutto, il sonno segue dei cicli durante la notte, da un sonno a ...

Mirò dirigerà nuova Notte della Taranta : BARI, 26 GIU - Sarà 'pizzicata' dal rock d'autore la 21/ma edizione de La Notte della Taranta il cui maestro concertatore sarà la cantautrice italiana Andrea Mirò, sul podio del Concertone del 25 ...

C’è un ricordo della Notte della Brexit che è come un bacio dato a vuoto : Nell’Inghilterra che ancora non è riuscita a fare i conti con la Brexit c’è un ricordo che resta lì, come una spina nel piede che nessuno ha mai tolto, e che in questi giorni in cui si sono celebrati i due anni dal referendum che ha cambiato la storia del paese (forse) per sempre è tornata a fare ma

Autobomba Limbadi - fermati i vicini della vittima. La madre della vittima 'StaNotte ho dormito. Solo loro i veri colpevoli' : VIBO VALENTIA - Sono sei i fermi disposti dalla Dda di Catanzaro nei confronti di presunti mandanti ed esecutori dell'attentato con un'Autobomba che il 9 aprile scorso a Limbadi ha ucciso Mattero ...

A San Giovanni in Marignano ad aspettare il Rogo della Strega a mezzaNotte : Protagonista il fuoco con i due spettacoli di artisti italiani, Il Drago Bianco, e giapponesi Kiwami, ma anche con la presentazione della statua in ceramica celebrativa, raffigurante Proserpina ...

Notte Celeste. Oltre 70.000 persone hanno partecipato alla settima edizione della festa delle Terme : Dall'Appennino all'Adriatico ogni località termale ha fatto a gara nel proporre iniziative ed eventi: dai percorsi termali alle feste in piazza, da spettacoli acrobatici di danza a cene 'celesti', ...

Roma : numerosi incidenti stradali nel corso della Notte : Roma: due morti e sette feriti Roma – Svariati incidenti gravi registrati nel corso dell’ultima notte in diverse zone di Roma. Numerose pattuglie della Polizia locale sono state impegnate in continui rilievi. Un incidente con doppio esito mortale e un codice rosso è avvenuto a Lungotevere della Vittoria. A causa di uno scontro tra un motoveicolo e un’auto. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25, a bordo di ...

Cecilia Rodriguez - i retroscena della “Notte da incubo” in commissariato : Cecilia Rodriguez ha passato una notte in commissariato per via del permesso di soggiorno scaduto, e chi se non Chi poteva fornire qualche retroscena su questa vicenda? “La vacanza di Chechu a Capri si è trasformata in un incubo. La sorella di Belén chiedeva spiegazioni, era sconvolta, accompagnata dall’organizzatore di “Vip Champion Capri”, si è diretta in commissariato, uscendo dal retro dell’hotel per evitare i curiosi… In ...

Zollino - si rinnova la 'Fiera di San Giovanni' : tradizioni - km0 - gusto e riti della Notte magica per eccellenza : Zollino , Lecce, Sarà un'edizione speciale della Fiera di San Giovanni quella che si svolgerà a Zollino il 23 e 24 giugno, con un programma ricchissimo di appuntamenti, spettacoli, mostre e allestimenti, prodotti e piatti tipici gustosi a partire dai rinomati legumi , pisello nano e fava 'cuccìa', scèblasti, , in linea con il tradizionale slogan della manifestazione '...

Draft NBA 2018 - tutte le scelte della Notte : Ayton n°1 - Knox ai Knicks : Draft NBA, nella notte è andato in scena lo spettacolo in quel di New York, i prospetti del futuro si sono presi la scena a partire da Doncic Nella notte americana è andato in scena il Draft NBA 2018. Una serata intensa, nella quale ha fatto ‘scalpore’ la madre di Luka Doncic, di certo il personaggio più chiacchierato di questo Draft dato che ha ammaliato tutti con la sua bellezza. Ma passiamo al basket. scelte importanti per le 30 ...

Si sveglia nel cuore della Notte piena di morsi e sanguinante : “C’era una volpe in camera” : Jodie Nailard, 22 anni, ha raccontato di essere stata aggredita durante la notte da una volpe entrata nella sua casa nel sud-ovest di Londra. La giovane stava dormendo quando l'animale l'ha attaccata: quando si è svegliata, terrorizzata, ha notato almeno sei morsi sul suo braccio e la volpe ai piedi del letto.Continua a leggere