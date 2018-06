La nave Lifeline va a Malta | la Germania blocca accordo sui profughi

Lifeline - Danilo Toninelli : 'La nave può contenere 50 persone - ce ne sono 234. Questi sono irresponsabili' : 'Ho verificato, sono navi di navigazione ordinaria'. Danilo Toninelli , ospite ad Agorà , su Raitre , annuncia che 'la Lifeline può trasportare al massimo 50 persone e invece ne sta trasportando 234 ...

Migranti - ancora stallo per la nave Lifeline : alt della Germania : ... una soluzione del tutto inedita nella gestione degli sbarchi, che potrebbe segnare un precedente nella politica europea. E che il governo italiano già rivendica come un successo nel giorno in cui ...

Lifeline : "Ministro tedesco blocca l'accordo" | Sos dalla nave : serve riparo - la gente sta male : "E' il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer ad avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi della nave Lifeline. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema". È quello che ha detto Axel Steier, portavoce di Lifeline

Migranti - nave Lifeline : non entriamo in porto per colpa Germania - : "Siamo bloccati perché nessuno ci offre un rifugio. Molte persone hanno bisogno di cure mediche" twitta la Ong. E il portavoce attacca il ministro dell'Interno tedesco accusandolo di avere impedito ...

Migranti - Lifeline : ministro tedesco impedisce accordo per nave : Migranti, Lifeline: ministro tedesco impedisce accordo per nave Migranti, Lifeline: ministro tedesco impedisce accordo per nave Continua a leggere L'articolo Migranti, Lifeline: ministro tedesco impedisce accordo per nave proviene da NewsGo.

Lifeline attracca a Malta?/ La situazione non si sblocca - Macron : "La nave ha agito contro ogni regola" : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti, verso Malta: Conte, 'Italia accoglierà una quota dei rifugiati'. Salvini, 'nave sarà sequestrata'.

Lifeline attracca a Malta?/ La situazione non si sblocca - Macron : “La nave ha agito contro ogni regola” : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:18:00 GMT)

Conte-Macron - il colloquio segreto sui migranti che ha chiuso l’odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

Conte-Macron - il colloquio segreto sui migranti che ha chiuso l'odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Un'ora e mezzo di vertice, un colloquio riservato tra il premier Giuseppe Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, per - spiegano fonti parlamentari - «sbloccare la situazione sui migranti» . ...

La nave Lifeline a Malta. Una quota di migranti in Italia. Conte : 'Anche gli altri Paesi Ue li accolgano' : 'Ho appena sentito al telefono il presidente Muscat: la nave della Ong Lifeline attraccherà a Malta. Con il Presidente maltese abbiamo concordato che l'imbarcazione sarà sottoposta a indagine per ...

LIFELINE ATTRACCA A MALATA/ Aperta una inchiesta sul comandante della nave Ong : LIFELINE, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 15:27:00 GMT)

Lifeline - Conte : «La nave andrà a Malta» : Il premier italiano riferisce che l’imbarcazione finalmente ha trovato un approdo. Intanto, la Ong lamenta di non aver mai contatti diretti: «nessuno ci parla, sappiamo cosa ne è di noi solo via social»

Lifeline attracca a Malta/ Conte - “Italia accoglie quota migranti” : Salvini - “nave Ong sarà sequestrata” : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti verso Malta: Conte, "Italia accogliera quota rifugiati", Salvini attacca ancora "la nave sarà sequestrata, è fuorilegge"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:30:00 GMT)