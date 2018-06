La morte dello chef Narducci e il mancato alcoltest all' autista che lo ha investito

ilgiornale

: La morte dello chef Narducci L’alcoltest dell’investitore è un giallo Immagini - Corriere : La morte dello chef Narducci L’alcoltest dell’investitore è un giallo Immagini - annabiondavalit : RT @Corriere: Morte dello chef Narducci, Giallo sul mancato alcoltest dell’investitore Immagini - msn_italia : Roma, la morte dello chef Narducci: l’alcoltest dell’investitore è un giallo -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Subito dopo l'incidente, Fabio Feola, responsabile dell"investimento in cui hanno perso la vita loAlessandroe la sua collaboratrice Giulia Puleio, non è stato sottoposto all". Il giovane infatti è stato trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli, condizione che eslcude lo svolgimento immediato dell"esame.Come riporta il Corriere, l"ospedale ha effettuato i prelievi del sangue venerdì notti e i risultati saranno a disposizione del pm nei prossimi giorni. La risposta sarà determinante: al momento Feola è indagato per omicidio stradale semplice, ma le analisi potrebbero cambiare la sua situazione.L'interrogatorio"Ho bevuto due bicchieri di vino a cena. Non so come sia capitato, ho visto un"ombra piombarmi addosso. Sto malissimo", ha dichiarato il 30enne che ieri pomeriggio si è presentato in procura per essere interrogato. Feola sostiene di non aver ...