La moneta della pace spiegata a Salvini

I limiti della sovranità monetaria : Tutto con la finalità di 'assicurare l'approvvigionamento di denaro e servizi finanziari all'economia' e 'disciplinare i mercati finanziari nell'interesse generale del Paese'. Una serie di misure con ...

Mattarella cita Saragat nel trentennale della morte : "Senza umanità la democrazia diventa tirannide. Difendere la moneta" : "Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea sovrana, dovete sentire la immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove ...

Politica e moneta - la rivoluzione postmoderna e il futuro della democrazia : La nostra contemporaneità, definita postmoderna, presenta delle caratteristiche del tutto nuove e inimmaginabili fino a pochi anni fa. Non esistono più quelle che i filosofi chiamano le “grandi narrazioni”. Nietzsche ha gettato in mezzo a noi questo concetto come una bomba: “dio è morto”. Questo vuol dire che il mondo Occidentale non ha più stelle polari a cui indirizzarsi per capire come tendere al bene. E’ l’avvento della società liquida ...

Venezuela : Maduro annuncia rinvio della riforma monetaria

Carlo Cottarelli deve essere l’avvocato della moneta unica : Il prossimo governo non ha alcuna possibilità di ottenere la fiducia del parlamento. Ma la verità è che l’Italia si sta avvicinando a un referendum sull’adesione all’euro. Leggi

Bank of Japan conferma espansione della politica monetaria : Alcuni funzionari, infatti, invitano a tenere alta l'attenzione sui costi che l'economia potrebbe dover sostenere a causa di una politica monetaria espansiva prolungata nel tempo. La preoccupazione ...

Il trionfo degli uomini della moneta : All'inizio del Manifesto del Partito Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels scrivevano questa frase: "La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotte di classi". Si potrebbe partire proprio da questa affermazione per leggere l'ultimo lavoro di Rita di Leo, professore emerito di Relazioni internazionali della Sapienza di Roma.Il volume, intitolato "L'età della moneta. I suoi uomini, il suo spazio, ...

La sirena della moneta fiscale : 'moneta fiscale', 'moneta complementare', 'minibot': sono tutte espressioni equivalenti, usate per indicare una via alternativa per rilanciare l'economia, un modo per aggirare il monopolio della ...