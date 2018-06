La modella posa nuda con il Muro del pianto Polemica in Israele

ilgiornale

(Di mercoledì 27 giugno 2018) The Wall of Shame. È il progetto fotografico dellabelga Marisa Papen che ha scatenato le polemiche con uno scatto di Mathias Lambrecht che la ritrae - completemente- mentre prende il sole su una sedia di plastica davanti aldeldi Gerusalemme. "La libertà sta diventando un lusso", scrive lasul suo sito, in un post in cui sostiene di volersi "spingere oltre i confini della religione e della politica".Protestano i rappresentanti ebraici, che - come racconta Tgcom24 - parlano di "scandalo religioso". "È un episodio grave e riprovevole", ha detto il rabbino deldel, Shmuel Rabinovic, "Sono stati violati la santità del posto e i sentimenti dei fedeli".Non è la prima volta che la Papen fa parlare di sé con foto simili. Qualche anno fa fu persino incercerata in Egitto dopo avertonel tempio di Karnak, vicino Luxor.