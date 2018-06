La modella nuda davanti al Muro del Pianto : «Vado oltre i confini». E infuria la polemica Foto : ... comunque, che il Fotografo della Papen, Mathias Lambrecht , ha fatto attenzione a non inquadrare in quella immagine il Duomo della Roccia e la moschea al-Aqsa, che sono sacri al mondo islamico .

