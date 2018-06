La maledizione della Corea del Sud Germania ko 2-0 | campioni a casa

Halep spezza la maledizione - è campionessa del Roland Garros! Stephens ko in rimonta : arriva il 1° Slam della carriera : Simona Halep vince il primo Slam della carriera: la tennista romena si aggiudica il Roland Garros battendo Sloane Stephens in finale Tensione, fantasmi e paura. Un primo set che scivola via con estrema, troppa semplicità per 3-6. Ci risiamo. Simona Halep domina il Roland Garros, gioca un tennis aggressivo, sbaraglia giocatrici del calibro di Kerber e Muguruza e poi arrivata in finale, contro l’outsider di turno, si scioglie. Le è capitato l’anno ...