La lunga settimana di Kosovo e Serbia

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Tutto è iniziato sui campi di calcio del mondiale di Russia lo scorso venerdì, quando durante lo scontro con ladue giocatori della Nazionale svizzera hanno esultato facendo il gesto dell'aquila bifronte, simbolo dell'Albania. Le famiglie dei calciatori Xhaka e Shaqiri non hanno infatti origini tra i cantoni d'oltralpe, ma fanno parte di quei profughi che si sono trovati costretti a lasciare ila causa delle persecuzioni portate avanti nei loro confronti per motivazioni etniche e politiche durante il processo di dissoluzione della Jugoslavia.Dopo solo due giorni, sotto lo sguardo vigile dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini, il Presidente serbo Aleksandar Vucic e quello kosovaro Hashim Thaçi si sono incontrati a Bruxelles per discutere del mutuo riconoscimento dell'esistenza delle ...