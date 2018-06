La linea verde della Norvegia | aerei elettrici per il futuro

linea verde Estate – Seconda puntata del 24 giugno 2018 – Temi e anticipazioni. : Terminata l’edizione annuale così come lo scorso anno, per tutta Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Patrizio Roversi e Daniele Ferolla si godono le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo Federico Quaranta e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Estate – Seconda puntata del 24 giugno 2018 – Temi ...

TV - Rai1 : “linea verde estate” alle pendici dell’Etna : Il secondo appuntamento di “Linea Verde estate”, in onda domenica 24 giugno alle 12.20 su Rai1, conduce negli scenari unici della Sicilia Orientale. È una prima spettacolare tappa di avvicinamento al grande protagonista naturale di tutta la zona: la grande montagna, il vulcano, l’Etna. Federica De Denaro e Federico Quaranta, con le simpatiche incursioni di Giuseppe Calabrese (in arte “Peppone”) esploreranno questo territorio per raccontarne ...

Il giardino incantato di Isola Bella su linea Verde : Isola Bella di Taormina sarà protagonista di Linea Verde Estate in onda domenica 24 giugno alle 12.20 su RaiUno. Il secondo appuntamento della trasmissione condotta da Federica De Denaro e Federico Quaranta, con le simpatiche incursioni di Giuseppe Calabrese, inizia da Sud, negli scenari unici della Sicilia Orientale, alla scoperta del mito, della letteratura e dell’arte. Federica De Denaro comincerà la puntata da Isola Bella di Taormina tra la ...

Volley : A2 Femminile - S.G.Marignano - con Guasti è ancora linea verde : S.G. MARIGNANO , RIMINI, - ancora un colpo in entrata per S.G. Marignano . Dopo Bianca Mazzotti , proveniente da Mondovì alla corte di Saja arriva Alessandra Guasti. La scorsa stagione all'Anthea ...

linea verde Estate – Prima puntata del 17 giugno 2018 – Temi e anticipazioni. : Terminata l’edizione annuale così come lo scorso anno, per tutta Estate, appuntamento alle 12:20 su Raiuno con Linea Verde Estate, il programma che propone una vera e propria edizione estiva, con puntate completamente inedite. Patrizio Roversi e Daniele Ferolla si godono le meritate vacanze, per i mesi estivi abbiamo Federico Quaranta e Federica De Denaro. […] L'articolo Linea Verde Estate – Prima puntata del 17 giugno 2018 – Temi e ...

TV - Rai1 : a “linea verde Estate” la transumanza in Basilicata : Primo appuntamento, domenica 17 giugno alle 12.20 su Rai1, per la nuova edizione di Linea Verde Estate, con Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone protagonisti di un’esperienza veramente unica: la transumanza. In Basilicata, terra ancora incontaminata che offre ai suoi visitatori paesaggi mozzafiato fatti di mare, montagne, laghi e vallate, i nostri “eroi” sono chiamati a compiere “l’impresa”. Dovranno condurre più di 120 capi di vacca ...

Nuova Virtus (calcio) : Si punta forte sulla linea verde : Roma – Una splendida cavalcata nel campionato di Prima categoria (girone F), concluso al secondo posto solo alle spalle dell’Alberone. La Nuova Virtus sta vivendo serenamente l’attesa per un ipotetico ripescaggio che concretizzerebbe il sogno Promozione della squadra marinese. Ma prima di avere notizie definitive dovrà passare ancora qualche altra settimana. Nel frattempo il club ha annunciato le prime conferme. Quelle del tecnico della ...

linea verde – Trentanovesima e ultima puntata del 10 giugno 2018 – Temi e anticipazioni. : La lunga edizione 2017/2018 di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda, in onda ogni domenic alle 12:20 con Patrizio Roversi e Daniela Ferolla, si conclude oggi. In attesa di tornare a settembre, da domenica prossima c’è la versione estiva, anche stavolta con Federico Quaranta e […] L'articolo Linea Verde – Trentanovesima e ultima puntata del 10 giugno 2018 ...

TV - Rai1 : “linea Verde” lungo la rotta degli Argonauti - alla scoperta del Cilento : lungo la rotta degli Argonauti tra miti, storie, paesaggi di una bellezza mozzafiato per carpire il segreto di lunga vita dei centenari del Cilento. Linea Verde chiuderà domenica 10 giugno la programmazione invernale in onda su Rai1 alle 12.20 andando alla scoperta di una terra meravigliosa, la patria della Dieta Mediterranea patrimonio dell’Unesco, dove mare e montagne intonano un’armonia universale come le sirene che stregarono Ulisse, dove il ...

linea Verde…va in città – Trentaseiesima e ultima puntata del 9 giugno 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Grosseto. 36° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentaseiesima e ultima puntata del 9 giugno ...

linea verde – Trentottesima puntata del 3 giugno 2018 – Temi e anticipazioni. : Trentottesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Trentottesima puntata del 3 ...

linea Verde…va in città – Trentacinquesima puntata del 2 giugno 2018 – Anticipazioni e temi. : Oggi Linea Verde va…a Roma. 35° puntata della nuova edizione del sabato di Linea Verde. Il programma, così come lo scorso anno, al sabato è condotto da Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro. Linea Verde Si è aggiunto solo un sottotitolo, per diversificarlo dalla classica puntata domenicale, e si chiama Linea Verde…va in […] L'articolo Linea Verde…va in città – Trentacinquesima puntata del 2 giugno 2018 – ...

linea verde – Trentasettesima puntata del 27 maggio 2018 – Temi e anticipazioni. : Trentasettesima puntata con la nuova stagione 2017-2018, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione sempre Patrizio Roversi e Daniela Ferolla. Linea Verde La Domenica il programma conferma la sua vocazione di programma itinerante nei territori nazionali […] L'articolo Linea Verde – Trentasettesima puntata del ...

TV - Rai1 : “linea Verde” - viaggio nel Sultanato dell’Oman : Domenica 27 maggio puntata speciale di “Linea Verde“, eccezionalmente fuori dai confini italiani per raccontare un paese da sogno: il Sultanato dell’Oman. Un viaggio in un territorio incredibile, fatto di coste pescose e deserti incontaminati, di città millenarie e spettacolari cime montuose. Sin dal neolitico l’essere umano ha cercato di domare una natura impervia per ricavarne risorse agricole e praticare l’allevamento, ma ...