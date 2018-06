La Lifeline va a Malta | “Permesso per attraccare nel pomeriggio” 

Malta dà l’ok - Lifeline sbarcherà oggi : Il portavoce della Ong: il ministro dell’interno Seehofer impedisce che Berlino partecipi all’intesa per la loro ricollocazione. Macron: «La Francia accoglierà parte dei migranti»

Migranti : Toninelli - Lifeline a Malta grande vittoria per Italia : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “La Lifeline sta entrando a Malta. è una grande vittoria per l’Italia che può diventare un vittoria per tutta l’Europa, ma solo se prevarrà la solidarietà sugli egoismi. Se accadrà, l’isola potrà essere ricordata come la Ventotene del nuovo secolo”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo Migranti: Toninelli, Lifeline a ...

Lifeline - Malta annuncia inchiesta contro Comandante Ong - Salvini : #stopinvasione : A to dell'attracco della Maersk, resta ferma ancora irrisolta la situazione della Lifeline, anche al centro del Mediterraneo senza istruzioni per l'approdo. Alcuni migranti avrebbero bisogno di cure sanitarie, e mentre ieri in tarda serata sembrava che Malta avesse dato l'autorizzazione allo sbarco [VIDEO], al momento non vi è nessun permesso ufficiale. Solo altri 4 Stati sarebbero disponibili a prendersi carico di una parte dei profughi, ma non ...

Lifeline - lo stallo continua al largo di Malta : Ieri Malta aveva dato la propria disponibilità a far attraccare la nave Lifeline che da quasi una settimana sta vagando nel Mar Mediterraneo in attesa di un'autorizzazione, ma quel permesso è legato a doppio filo alla volontà di alcuni Paesi dell'UE di farsi carico dei 234 migranti salvati giovedì scorso.Le cose sembravano fatte, quasi tutti i Paesi coinvolti nell'accordo avevano dato la propria disponibilità ad accogliere una parte dei ...