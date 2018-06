La Germania come la Spagna | la maledizione dei Campioni del Mondo colpisce ancora | la

Germania - i Campioni del Mondo tornano a casa come la Spagna nel 2014 e l’Italia 2010 : se la Coppa del Mondo diventa una maledizione : La clamorosa eliminazione della Germania dai Mondiali di Russia 2018 sembra sancire la “maledizione della Coppa del Mondo”: per la terza edizione consecutiva, infatti, i Campioni uscenti vengono eliminati al primo turno. E’ successo all’Italia nel 2010, sconfitta dalla Slovacchia 3-2 dopo i due pareggi con Paraguay e Nuova Zelanda dopo il trionfo del 2006. Ma anche alla Spagna nel 2014, battuta in modo pesantissimo 1-5 ...

Corea del Sud-Germania - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Sta per concludersi la fase a gironi dei Mondiali di calcio: nel Girone F Corea del Sud e Germania sono ancora entrambe in corsa per il passaggio agli ottavi. Gli asiatici devono vincere e sperare che la Svezia perda segnando meno gol, mentre alla Germani potrebbe anche bastare il pari, a patto che la Svezia perda. La partita si giocherà a Kazan oggi, mercoledì 27 giugno alle ore 16.00. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre ...

Mondiali Russia 2018 - verso gli ottavi : chi rischia di star fuori (Argentina) e possibili accoppiamenti - come Brasile-Germania : L’unica big che rimane appesa a un filo è l’Argentina. Tutto ancora aperto pure per Brasile e Germania, che però hanno il destino nelle proprie mani e rischiano di trovarsi una contro l’altra agli ottavi. Non deve distrarsi neanche il Portogallo, nonostante i gol di Cristiano Ronaldo. In quattro giorni il Mondiale di Russia 2018 entra nel vivo: è il momento dei primi verdetti con la composizione degli ottavi di finale che ...

Germania-Svezia - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi, sabato 23 giugno, alle ore 20.00, il Fisht Stadium di Sochi sarà teatro della sfida tra Germania e Svezia, valida per il gruppo F dei Mondiali 2018 di calcio. Una sfida decisiva per i tedeschi di Joachim Loew, campioni del mondo in carica. Sconfitti nel primo match contro il Messico, i teutonici debbono assolutamente vincere per mettersi a riparo da sorprese sgradite e cancellare lo “zero” dell’esordio. La sfida non sarà ...

Mondiali Russia 2018 - Neuer striglia la Germania : “siamo delusi - adesso ogni partita sarà come una finale” : Il portiere della Germania ha strigliato i suoi compagni di squadra, sottolineando come da adesso in poi ogni partita sarà come una finale “ogni partita d’ora in poi sarà una finale per noi”. Manuel Neuer parla così dopo l’inizio in salita del Mondiale da parte della Germania campione in carica, sconfitta al debutto contro il Messico. “Da questo momento, abbiamo solo finali“, dice il portiere e capitano dei ...

Modello Germania per Foodora&C Salario minimo e assicurazioni Ue - come si muove la gig economy : La tensione covava da tempo ed ora è deflagrata: i rider di Foodora chiedono al ministro Luigi Di Maio che trovi il modo di garantire loro gli stessi diritti dei colleghi tedeschi, obbligando le piattaforme distributive della “gig economy” ad adottare un contratto di lavoro subordinato, con un Salario minimo e tutele allineate a quelle dei principali paesi europei. A queste rivendicazioni si contrappone tuttavia una ...

Messico - talento e magia come un riff di Santana! La Germania si inchina : tripudio Tricolor per un'impresa storica : Il Messico batte 1-0, grazie alla rete del talento Herving Lozano, la quotatissima Germania, Campione del Mondo in carica. Un risultato inaspettato, la straordinaria Germania di Neur, Ozil e Muller è ...

Messico - talento e magia come un riff di Santana! La Germania si inchina : tripudio Tricolor per un’impresa storica : La prima grande sorpresa del Mondiale di Russia 2018 arriva dal Girone F: il Messico batte la Germania per 1-0 grazie al gol di Lozano Domenica pomeriggio, ma niente siesta. I Mondiali di Russia 2018 continuano senza sosta e regalano, finalmente, il primo risultato in grado di ribaltare il pronostico. Il Messico batte 1-0, grazie alla rete del talento Herving Lozano, la quotatissima Germania, Campione del Mondo in carica. Un risultato ...

Germania-Messico - Mondiali 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Ai Mondiali di calcio di Russia 2018 si alza il sipario sul Girone F, quello dei campioni in carica della Germania, che scenderanno in campo oggi, domenica 17 giugno, alle ore 17.00. Avversario dei teutonici sarà il Messico, eliminato invece agli ottavi in Brasile nel 2014. Teatro della sfida sarà lo stadio Olimpiyskiy Luzhniki di Mosca. Il girone comprende anche Svezia e Corea del Sud, ma questa partita dovrebbe, almeno sulla carta, assegnare ...

Omeopatia : in Germania procede il percorso del riconoscimento come specializzazione della medicina : In occasione della “Giornata dei Medici” di quest’anno a Erfurt, in Germania – capitale e centro maggiore della Turingia e città universitaria – la Federazione dei Medici tedesca (FNOMCeO in Italia) si è espressa a favore dell’appellativo ‘medica’ per definire l’Omeopatia; l’occasione è stata l’adozione di un modello aggiornato per la regolamentazione delle specializzazioni dei medici, che disciplina le specializzazioni ...