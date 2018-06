“La Germania blocca l’accordo sui profughi della Lifeline” 

Mondiali Russia 2018 - il ct della Svezia sicuro : “La prestazione fornita contro la Germania ci ha fortificati” : Il commissario tecnico della Svezia ha analizzato la prestazione fornita contro la Germania, sottolineando come quella partita li abbia fortificati “Siamo stati capaci di tenere il passo dei campioni del mondo in carica fino a 10 secondi dalla fine e questo ci rende più forti e più fiduciosi“. Sono le parole del ct della Svezia, Janne Andersson, alla vigilia del match decisivo per le sorti della nazionale scandinava a caccia del pass ...

Mondiali - Mueller : “La Germania contro il Messico troppo rilassata” : Mondiali RUSSIA 2018- Un approccio troppo rilassato potrebbe aver contribuito alla sconfitta della Germania nella partita contro il Messico. Lo ha detto Thomas Mueller durante una sessione di allenamento a Sochi, secondo quanto riportato da Eurosport. “Credo che abbiamo preso le cose troppo alla leggera, – ha dichiarato Mueller – ma siamo stati chiari con noi stessi, abbiamo fatto autocritica e deciso il da farsi”. ...

Mondiali - Neur : “La Germania si rialzerà” : “Siamo convinti di poter vincere le prossime due partite e di poterci qualificare”. Parola di Manuel Neuer che chiama la Germania a darsi la scossa dopo il ko con il Messico nella prima partita dei Mondiali in Russia. ”Abbiamo letto e sentito molte critiche – aggiunge il portiere della Germania campione in carica – noi siamo i primi a essere delusi e arrabbiati. Ci siamo confrontati, detti tutto. Abbiamo tanta ...

Mondiali - Neur : “La Germania si rialzerà” : “Siamo convinti di poter vincere le prossime due partite e di poterci qualificare”. Parola di Manuel Neuer che chiama la Germania a darsi la scossa dopo il ko con il Messico nella prima partita dei Mondiali in Russia. ”Abbiamo letto e sentito molte critiche – aggiunge il portiere della Germania campione in carica – noi siamo i primi a essere delusi e arrabbiati. Ci siamo confrontati, detti tutto. Abbiamo tanta ...

Mondiali - Loew : “La Germania ha giocato male” : “Non eravamo concentrati, abbiamo utilizzato poco il gioco corto e questo ha permesso ai nostri avversari di rubarci il pallone”. E’ il commento di Joachim Loew, ct della Germania, alla sconfitta dei campioni del mondo in carica contro il Messico, nella partita d’esordio del Mondiale russo. “Nel primo tempo abbiamo giocato male, molto meglio nella ripresa – aggiunge l’allenatore tedesco -. Siamo delusi, ...

Mondiali - Loew : “La Germania ha giocato male” : “Non eravamo concentrati, abbiamo utilizzato poco il gioco corto e questo ha permesso ai nostri avversari di rubarci il pallone”. E’ il commento di Joachim Loew, ct della Germania, alla sconfitta dei campioni del mondo in carica contro il Messico, nella partita d’esordio del Mondiale russo. “Nel primo tempo abbiamo giocato male, molto meglio nella ripresa – aggiunge l’allenatore tedesco -. Siamo delusi, ...

Mondiali Russia 2018 - Loew : “La Germania crescerà” : “La nostra preparazione è stata molto intensa, e ancora non abbiamo acquisito il dinamismo che volevamo. Ma questo è normale in un torneo che, come questa Coppa, durerà un mese”. Il ct della Germania campione in carica. Joachim Loew fa il punto della situazione in vista dell’esordio dei suoi, domenica a Mosca contro il Messico. “Dobbiamo ancora migliorare sotto l’aspetto tattico – spiega Loew – ed è una ...