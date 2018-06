La Fifa per i voti sacrifica la qualità degli arbitri

Fifa alla federazione inglese - multe per cori pro-Brexit : Monito della Fifa alla Federcalcio inglese: neppure il clima di euforia che ha contagiato i tifosi inglesi potrà giustificare cori offensivi di natura politica contro altre nazioni. Fiumi di birra, pub presi d’assalto, entusiasmo alle stelle in Inghilterra dopo le prime due uscite dei Tre Leoni in Russia. Ma oltre ad inneggiare a Kane e compagni, sempre più di frequente i supporter di Sua maestà si uniscono in canti politici, di ...

La Fifa ha multato tre giocatori della Svizzera per le esultanze durante la partita con la Serbia : La FIFA ha multato tre giocatori della Svizzera per le esultanze durante la partita con la Serbia. Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri hanno ricevuto una multa di 10.000 franchi svizzeri (circa 8.600 euro) perché dopo i loro gol contro la The post La FIFA ha multato tre giocatori della Svizzera per le esultanze durante la partita con la Serbia appeared first on Il Post.

Mondiali - "tutti pazzi per il Var" : per la Fifa è un vero successo : Fino ad ora tanti pro e nessun contro. Le polemiche che il Var ha suscitato in serie A sono un lontano ricordo. Ai Mondiali in corso in Russia, il supporto tecnologico ha permesso di ridurre drasticamente gli errori e di...

Sponsor e dei diritti tv di Russia 2018 : ricavi oltre i 6 miliardi per la Fifa : KPMG Football Benchmark ha analizzato i ricavi della FIFA per i Mondiali di Russia 2018, in particolare quelli derivanti da Sponsor e diritti televisivi. L'articolo Sponsor e dei diritti tv di Russia 2018: ricavi oltre i 6 miliardi per la FIFA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa 19 : data di uscita - demo - trailer - copertina e novità : Non è una novità nel mondo dei videogiochi, considerando che Neymar, vestito di blaugrana Barcellona, cambiò club , PSG, , dopo che la Konami aveva già impostato la campagna marketing con il suo ...

'Fifa 18 World Cup' - ecco l'aggiornamento Mondiale per i giocatori di 'Fifa 18' : Per concludere, c'è anche la sezione dedicata alla selezione delle vecchie glorie che comprendono i migliori calciatori del mondo di ogni Paese, privilegiando le glorie di ogni singola nazione ...

Mondiali Russia 2018 - niente da fare per Pogba : per la Fifa è autogol di Behich il 2-1 di Francia-Australia : La FIFA ha deciso di non assegnare il gol a Pogba, il 2-1 di Francia-Australia è stato giudicato come autorete di Behich La FIFA non ha assegnato a Paul Pogba la paternità del gol che ha permesso alla Francia di battere per 2-1 l’Australia nel match di esordio ai Mondiali di Russia dei transalpini. Il gol realizzato all’81’, con la palla deviata da un giocatore australiano finita sulla traversa e poi rimbalzata oltre la linea ...

Fifa 19 : novità - rumors e tutto quello che c’è da sapere. La guida completa! : Fifa 19 - Champions Edition - Xbox One Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di […] L'articolo Fifa 19: novità, rumors e tutto quello che c’è da sapere. La guida completa! ...

Fifa - 400 milioni in premi per i Mondiali : ecco quanto incasserà chi alzerà la coppa : La Fifa ha reso note le cifre dei contributi economici alle squadre che parteciperanno ai Mondiali 2018. L'articolo Fifa, 400 milioni in premi per i Mondiali: ecco quanto incasserà chi alzerà la coppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali - un business da 6 - 1 miliardi di ricavi per la Fifa : Non ci sarà l'Italia, ma il business dei Mondiali certo non si ferma: giro d'affari in crescita in Russia. L'articolo Mondiali, un business da 6,1 miliardi di ricavi per la Fifa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MONDIALI Fifa 2026 - DOVE SI GIOCANO?/ Terza volta per il Messico - per gli Usa la seconda - Canada all'esordio : MONDIALI 2026, DOVE si GIOCANO? La FIFA assegna in MONDIALI a Usa, Canada, Messico, per la prima volta nella storia a 3 stati! Sarà anche il primo Campionato del Mondo a 48 squadre(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 00:37:00 GMT)

Fifa - Infantino : 'Pronto a ricandidarmi per la presidenza' : Lo ha confermato lo stesso presidente in chiusura del congresso Fifa che ha assegnato la coppa del mondo 2026 a Messico, Usa e Canada. Gianni Infantino ha dunque annunciato la sua volontà di ...