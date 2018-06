La doppia ora Su Iris il film con Ksenia Rappoport oggi | 27 giugno 2018

La doppia ora/ Su Iris il film di Giuseppe Capotondi con Filippo Timi (oggi - 27 giugno 2018) : La doppia ora, Rete 4: in seconda serata va in onda il film diretto da Giuseppe Capotondi, con nel cast Ksenia Rappoport, Filippo Timi, Antonia Truppo e Gaetano Bruno (oggi, 27 giugno 2018)(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:21:00 GMT)

ITALIA-GERMANIA/ La doppia morale e le balle sul nostro debito : In Europa si vota sì per millesimi e in base al censo. Ma più che un condominio sembra spesso una prigione o un manicomio. Dove i tedeschi ci stanno perché e finché conviene. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 06:02:00 GMT)CONSIGLIO EUROPEO/ Il piano Merkel-Macron spinge l'Italia al commissariamento, di G. PennisiSAVONA/ "La mia Europa aiuterà anche la Germania", int. a P. Savona

Stadio Roma : Moles (Fi) - M5S eviti principio doppia morale : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Di Maio, Bonafede, Fraccaro, tre ministri della Repubblica, per loro improvvisamente non vale più il codice a 5 Stelle? Si sono ammutoliti? Chiediamo da giorni che parlino, ci spieghino qualcosa di più dei loro rapporti con l’ex presidente di Acea, finito ai domiciliari, di questo superconsulente che dalle cronache sembra essere stato imposto da loro alla Raggi e che ha avuto il ruolo di sindaco ...

La doppia morale del buonista : A Marsala sono prelevati alle cinque del mattino da un 'padrone' che gli assegna i nomi dei giorni della settimana. Dalle baraccopoli o direttamente dai centri di accoglienza, i migranti Giovedì e ...

Da Le Iene a Ora o mai più. Orietta Berti - Valeria Rossi e quell'intervista doppia di quasi vent'anni fa (Video) : Orietta Berti e Valeria Rossi. Se oggi una è chiamata a rilanciare l’altra all’interno del programma Ora o mai più, il discorso era decisamente diverso diciassette anni fa, quando un’intervista doppia de Le Iene le mise allo stesso livello.Anzi, la regina di ‘Tre parole’ sembrava la rappresentante perfetta della nuova generazione di cantanti, chiamata a raccogliere la staffetta da chi invece pareva avesse il futuro alle spalle.prosegui la ...

MICHELLE HUNZIKER E TOMASO TRUSSARDI IN CRISI?/ Ma la showgirl fa doppia coppia con la figlia Aurora : MICHELLE HUNZIKER e TOMASO TRUSSARDI in CRISI? Si torna a parlare di una possibile rottura tra i due alla luce dell'assenza di lui al matrimonio di Daniele Bossari ma...(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 21:26:00 GMT)

Camilla ha vinto la doppia battaglia per la vita contro epatite e tumore : ora aiuta gli altri malati : Una pagina Facebook dal nome ' Vola solo chi osa farlo ' per aiutare i malati ad affrontare con speranza e determinazione le battaglie che lei ha vinto. Camilla Serafini, 26 anni, è la protagonista di ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti - intervista doppia madre-figlia : Arriva l'intervista del settimanale F. con Michelle Hunziker insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti, che troviamo a “Vuoi Scommettere?” su Canale 5

Harley Bird - la doppiatrice inglese di Peppa Pig guadagna 1.000 sterline all'ora : "È molto difficile da sostituire perché è sì abbastanza matura per fare l'attrice, ma la sua voce è ormai associata in tutto il mondo a quella di Peppa", dicono di lei. La sua carriera inizia ...

Harley Bird - la doppiatrice inglese di Peppa Pig guadagna 1000 sterline all'ora : "È molto difficile da sostituire perché è sì abbastanza matura per fare l'attrice, ma la sua voce è ormai associata in tutto il mondo a quella di Peppa", dicono di lei. La sua carriera inizia ...

D’Alfonso rimane governatore e senatore : la maggioranza di centrosinistra gli salva (ancora) la doppia poltrona : Per il consiglio regionale dell’Abruzzo il presidente Luciano D’Alfonso, da più di due mesi anche senatore della Repubblica, può mantenere entrambi gli incarichi perché non è “incompatibile“. Esiste un articolo della Costituzione (il 122) che enuncia chiaramente l’impossibilità di essere sia componente di una giunta regionale sia parlamentare, ma non la pensa così l’assemblea abruzzese che, a maggioranza, con ...

Abruzzo - D’Alfonso non molla la doppia poltrona. Il presidente – senatore va a Roma? Salta (ancora) consiglio regionale : Di dimettersi non ha alcuna intenzione. Il governatore dell’Abruzzo e neosenatore, Luciano D’Alfonso, resta incollato alla doppia poltrona. Nonostante un parere del Servizio legislativo della stessa Regione da lui presieduta, una sentenza della Corte costituzionale e i numerosi appelli delle opposizioni – tanto in Regione quanto in Parlamento – a lasciare l’incarico di presidente della giunta. L’ultimo, in ordine di tempo, è piovuto oggi dagli ...

SuperEnalotto - in due sfiorano il jackpot : la festa è doppia : In occasione della festa del Lavoro, l'estrazione di martedì 1 maggio del SuperEnalotto è stata anticipata al...

SuperEnalotto - in due sfiorano il jackpot : ma la festa è doppia : In occasione della festa del Lavoro, l'estrazione di martedì 1 maggio del SuperEnalotto è stata anticipata al...