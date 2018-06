La Croazia sogna da big

Mondiali 2018 - Argentina-Croazia : Lionel Messi e compagni sotto pressione. La Croazia sogna il colpaccio : Vigilia caldissima a Nizhny Novgorod e non per il meteo. Domani sera Argentina e Croazia scenderanno in campo per la seconda partita del gruppo D: la classifica fin qui sorride ai balcanici, che guardano i rivali dall’alto e che si avvicinano al big match in condizioni ideali, forti dei tre punti. La Nazionale di Jorge Sampaoli è invece obbligata a vincere, dopo il discusso pareggio contro l’Islanda: per la classifica, evitare la ...