La Croazia non è in vena di regali | Islanda ai saluti

Islanda-Croazia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Hallgrimsson non fa cambi - Kramaric dal 1' tra i croati : Quest’oggi, martedì 26 giugno (ore 20.00), alla Rostov Arena, Croazia e Islanda scenderanno in campo per l’ultimo turno del gruppo D. Dopo il 3-0 all’Argentina c’è grande entusiasmo in Croazia. Qualificazione ottenuta facilmente già dopo due giornate, in un girone comunque ostico. Gli islandesi, invece, hanno ancora qualche chance di centrare gli ottavi di finale, grazie al pareggio all’esordio contro ...

Croazia - Rebic : 'Gli argentini non mi sono piaciuti - ho rifiutato la maglia di Messi' : Il giocatore croato Ante Rebic ha rinunciato a scambiare la maglia con Leo Messi per il comportamento degli argentini al termine della partita persa dall'albiceleste ai Mondiali di Russia 2018. '...

Kalinic cacciato dal Mondiale!/ Croazia - Ct Dalic “non voleva entrare - già successo”. Bufera sul bomber Milan : Kalinic escluso dal Mondiale! Il calciatore del Milan ha finto un mal di schiena durante la gara contro la Nigeria e il ct della Croazia Zlatko Dalic ha annunciato di averlo cacciarlo.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:55:00 GMT)

Nikola Kalinic finge di aver mal di schiena per non giocare gli ultimi 5 minuti di Croazia Nigeria. Il ct lo vuole cacciare : Nikola Kalinic rischia di essere cacciato dalla squadra croata impegnata ai mondiali di Russia. È questa la voce, sempre più insistente nelle ultime ore, in Croazia e riportata da SkySport. L'attaccante del Milan avrebbe finto un mal di schiena per non giocare gli ultimi 5 minuti dell'esordio contro la Nigeria.Scrive SkySport:In Croazia ne sono sicuri: Nikola Kalinic, in una conferenza stampa in programma alle 16.15, verrà ...