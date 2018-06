La Casa di Carta 3 si farà | ecco quando

Una nuova versione de La Casa di Carta su Netflix in lingua inglese? Idee in campo tra adattamenti e spin-off : Il sorprendente riscontro internazionale della serie spagnola La Casa di Carta su Netflix ha prodotto non solo la scelta di riaprire la serie chiusa con un'unica stagione (divisa in due parti nel catalogo streaming) per produrre un nuovo capitolo, ma ha spinto anche i vertici della società a ragionare su un potenziale adattamento per il pubblico di lingua inglese. Nota negli Stati Uniti col titolo di Money Heist, pare che La Casa di Carta ...

La Casa di Carta - perché tutti amano la serie spagnola di Netflix? : Accade raramente che una serie tv riesce a convincere, allo stesso modo, sia il pubblico che la critica. Il discorso si complica in maniera esponenziale quando si parla de La Casa di Carta , serie ...

La Casa di Carta : ci sarà anche una quarta stagione : Che la terza stagione si facesse era risaputo ma, poche ore fa, i creatori della famosissima Serie Tv spagnola, targata Netflix , La Casa di Carta , hanno riferito che ci sarà anche una quarta ...

'La Casa di carta' raddoppia : in arrivo due nuove stagioni : 'La casa di carta' è attualmente la serie non americana più vista al mondo, capace di trasformare una canzone simbolo della lotta partigiana come 'Bella ciao' , in una hit internazionaleF

Perché Álex Pina ha detto sì a La Casa di Carta 3 nonostante i rischi : 'Per non deludere rinnoveremo la serie' : ... record di visualizzazioni sulla piattaforma in mezzo mondo, ha stupito tanto il pubblico quanto il creatore dello show. Álex Pina lo ha confermato durante la recente partecipazione al Festival della ...

Perché Álex Pina ha detto sì a La Casa di Carta 3 nonostante i rischi : “Per non deludere rinnoveremo la serie” : La decisione di Netflix di entrare nella produzione della serie con Atresmedia e annunciare la realizzazione de La Casa di Carta 3 dopo il clamoroso ed inatteso successo delle prime due parti, record di visualizzazioni sulla piattaforma in mezzo mondo, ha stupito tanto il pubblico quanto il creatore dello show. Álex Pina lo ha confermato durante la recente partecipazione al Festival della Tv di Monte Carlo, dove ha presenziato insieme ...

Berlino de 'La Casa di Carta' sul red carpet : ecco Pedro Alonso con la fidanzata : Non avrà indossato la solita tuta rossa e non sarà stato armato fino ai denti, ma Pedro Alonso, il Berlino della 'Casa di Carta', ha comunque fatto la sua figura sul red carpet del Monte Carlo ...

La Casa di Carta 4 è già nei piani di Netflix insieme alla terza stagione : arriva la conferma del creatore : Mentre il pubblico aspetta l'arrivo della terza parte su Netflix, Alex Piña pensa già a La Casa di Carta 4: la saga dei rapinatori della Zecca di Stato Spagnola non si fermerà infatti al nuovo capitolo in arrivo nella primavera 2019 sulla piattaforma streaming. La conferma è arrivata dallo stesso showrunner in occasione della partecipazione al Monte Carlo Television Festival: oltre ad aver annunciato la potenziale uscita de La Casa di Carta 3 ...

La Casa di Carta 3 su Netflix a giugno 2019? L’attore Pedro Alonso e il creatore Álex Pina : “Saremo pronti!” : L'attesa per l'arrivo de La Casa di Carta 3 su Netflix è sempre più spasmodica: con la diffusione delle prime due parti della serie e l'annuncio di una terza in produzione, il pubblico di mezzo mondo che ha seguito le avventure surreali della banda di raPinatori della Zecca di Stato spagnola attende con ansia il seguito voluto dal gigante dello streaming in seguito all'inaspettato successo del prodotto. Smentita un'improbabile uscita entro ...

La Casa di Carta 3 : Ecco la data di uscita Ufficiale su Netflix : La Casa di Carta 3 uscirà nel primo quadrimestre del 2019 su Netflix: Ecco alcuni rumors interessanti su cosa potrebbe accadere nella terza stagione della serie Cult del 2018 data di uscita La Casa di Carta 3 in Italia su Netflix La terza stagione de “La Casa di Carta” è pronta ad uscire su Netflix […]

'Bella Ciao' - dopo 'La Casa di Carta' arriva il remix e scoppia la polemica : Il mondo dei social non ha preso molto bene questo fenomeno legato a 'Bella Ciao' e molti utenti nelle ultime ore hanno espresso il proprio malcontento su Twitter con commenti al vetriolo. A gettare ...

La Casa di Carta : ufficiale la terza stagione nel 2019 : Possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, che La Casa di Carta sia la Serie Tv rivelazione dell'anno, almeno per quanto riguarda il successo di pubblico. Dal suo sbarco su Netflix è riuscita ...

Il successo “incomprensibile” de La Casa di Carta secondo Pedro Alonso : “C’è un po’ di me in Berlino - lo adoro” : Mentre cresce l'attesa per la terza stagione de La Casa di Carta, che però contrariamente ai rumors trapelati negli ultimi giorni non sarà su Netflix prima del 2019, gli attori spagnoli protagonisti della serie, che hanno trovato un'enorme popolarità in mezzo mondo dopo il record di visualizzazioni in streaming, continuano ad interrogarsi sui fattori di un tale inaspettato successo. In occasione del festival cinematografico di Pollestres, ...

La Casa di Carta : Netflix beffato dalla tv generalista spagnola : La Casa di Carta C’è una cosa che accomuna Canale 5 e Netflix: l’essersi fatti beffare dalla tv spagnola, anzi dalla tv generalista spagnola. Se il fenomeno seriale di Canale 5 degli ultimi anni è Il Segreto, arrivato in palinsesto quasi come una scommessa, la compagnia di streaming è stata travolta da La Casa di Carta. La fiction, su una spettacolare (e a tratti surreale) rapina alla Zecca di Stato, è il titolo Netflix, non in ...