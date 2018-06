La bolla del denaro facile predispone un crash dei bond rischiosi | eccezionalmente

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - terza di ritorno. Bussolengo e bolla te ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata , terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball . A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marcia re indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marcia re spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Stefano bolla ni e il gioco della torre : “Chi butto giù tra Mozart e Beehtoven? Il secondo. Cadendo fa un tonfo sordo…” : Stefano Bollani nel gioco della torre chi butterebbe giù tra Duke Ellington e Keith Jarrett? “C’è un meccanismo semplice basta lasciarli lì e prima o poi Keith Jarrett si butta da solo”, spiega divertito il musicista milanese ai giornalisti Diego Petrini e Davide Turrini del fattoquotidiano.it durante la presentazione del suo ultimo album Que Bom, in cui suona come ospite anche Caetano Veloso E tra Ray Charles e Fats Domino chi butterebbe? ...

Musica a scuola - bollani al Fatto.it : “Ci pensavo anche io poi mi sono ricordato come si insegna storia dell’arte…” : “Più Musica a scuola? Anch’io ci pensavo poi mi sono ricordato come facevano storia dell’arte a scuola e…”, risponde con ironia il musicista Stefano Bollani ai giornalisti Diego Petrini e Davide Turrini del fattoquotidiano.it durante la presentazione del suo ultimo album Que Bom in cui suona come ospite anche Caetano Veloso. “La Musica andrebbe presa prima che come fatto culturale come un fatto sociale. Si canta e si suona insieme perché si ...