La barriera corallina del Belize non è più fra i siti in pericolo dell' Unesco

Salva la barriera corallina del Belize : In un momento in cui vediamo numerose minacce ai siti del Patrimonio Mondiale, il governo del Belize ha intrapreso azioni concrete per proteggere uno dei luoghi più speciali del mondo", ha dichiarato ...

Wwf - grandi notizie dal Belize : “La barriera corallina è fuori dalla lista dei siti Unesco a rischio” : I cittadini del Belize insieme agli ambientalisti di tutto il mondo possono finalmente festeggiare: la barriera corallina del Belize, uno degli ecosistemi più ricchi di biodiversità al mondo, è stata rimossa dalla lista Unesco del Patrimonio mondiale in pericolo. La decisione è stata presa nel corso del meeting del Comitato del Patrimonio Mondiale in Bahrain. Il sito Unesco della barriera corallina del Belize per quasi un decennio ha fatto parte ...

Australia : allarme disboscamento - si temono gravi conseguenze sulla Grande barriera Corallina : Quattro gruppi ambientalisti (WWF Australia, Australian Conservation Foundation, Wilderness Society e Australian Marine Conservation Society) si sono rivolti all’Unesco, accusando il governo conservatore di Canberra di non proteggere la Grande Barriera Corallina dagli effetti del massiccio disboscamento nel vicino bacino. Gli ambientalisti denunciano anche che 36.600 ettari di foresta antica rischiano di essere rasi al suolo nei bacini ...

Australia : la Grande barriera corallina colpita dall’inquinamento di 4 fiumi : Secondo una ricerca condotta dalla University of Queensland e dall’ente di ricerche ambientali Nature Conservancy, 4 grandi fiumi (Fitzroy, Burdekin, Tully e Daintree) sono stati indicati come i maggiori responsabili dell’inquinamento della Grande Barriera Corallina Australiana, già colpita dallo sbiancamento e dal riscaldamento globale. I ricercatori hanno utilizzato modelli oceanografici e coloranti virtuali per osservare i ...

Australia : lo sbiancamento della barriera corallina colpisce anche il turismo : La Grande Barriera Corallina si estende per 2300 km al largo della costa nordorientale dell’Australia: è una meraviglia naturale Patrimonio Mondiale Unesco, ma il richiamo turistico si è drammaticamente ridotto a causa del fenomeno dello sbiancamento, secondo quanto rilevato da un nuovo rapporto. “Un ulteriore sbiancamento potrà causare un declino significativo nel turismo internazionale, con impatti economici“, spiega il ...

barriera corallina - stiamo uccidendo una meraviglia sopravvissuta 30 mila anni : La ricostruzione di 30.000 anni di storia della Grande Barriera Corallina al largo delle coste orientali dell'Australia, la più estesa del mondo, ha mostrato che queste strutture naturali sono molto ...

La grande barriera corallina ha rischiato di morire cinque volte. E rischia ancora : Negli ultimi 30mila anni la grande barriera corallina australiana è sopravvissuta a ben cinque eventi in cui ha rischiato di morire per colpa dei bruschi cambiamenti climatici. Una storia, questa, che potrebbe ripetersi anche oggi. A raccontarlo su Nature Geosciences sono stati i ricercatori australiani dell’Università di Sidney che, per la prima volta, hanno ripercorso la storia e l’evoluzione della barriera corallina in questo ...

Grande barriera corallina - sopravvissuta a 5 'eventi mortali' ma ora in declino : Il reef, al largo della costa orientale australiana, è il più Grande sistema di coralli del mondo, più Grande dell'Italia, e uno degli ecosistemi più biodiversi del Pianeta con milioni di forme di ...

Ambiente : la Grande barriera corallina è sopravvissuta a 5 eventi di mortali in 30mila anni : Uno studio internazionale pubblicato su Nature Geoscience Journal ha rivelato che negli ultimi 30mila anni la Grande Barriera Corallina è sopravvissuta a cinque “eventi mortali” legati al clima. Il reef, al largo della costa orientale australiana, è il più Grande sistema di coralli del mondo, più Grande dell’Italia, e uno degli ecosistemi più biodiversi del Pianeta con milioni di forme di vita marine. Secondo il nuovo studio, ...

Australia - fondi per barriera corallina : Estesa per 348.000 km/q, la barriera costituisce il più grande insieme corallino del mondo e attira milioni di turisti, contribuendo all'economia Australiana per 6,4 mld di dollari annui.

Australia - fondi per barriera corallina : 10.30 Il primo ministro Australiano,Turnbull, ha dichiarato che saranno sbloccati più di 500 milioni di dollari Australiani (312 milioni di euro) per difendere la grande barriera corallina, minacciata dall'aumento della temperatura delle acque, dall'industria, dall'agricoltura e dall'Acanthaster planci, una stella marina invasiva che divora i coralli. Estesa per 348.000 km/q, la barriera costituisce il più grande insieme corallino del mondo e ...

Australia - la Grande barriera corallina sta morendo : persi per sempre il 30% dei coralli : Australia, la Grande barriera corallina sta morendo: persi per sempre il 30% dei coralli Le elevate temperature del 2016 stanno distruggendo questo capolavoro della natura Continua a leggere