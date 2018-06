Juventus | ufficiale il colpo Cancelo | al Valencia 40 | 4 milioni di euro

Ufficiale - Cancelo alla Juventus per 40 - 4 milioni : contratto di 5 anni : Joao Cancelo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Lo ha reso noto la società bianconera con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. Per aggiudicarsi le prestazioni sportive del laterale la Juventus ha trovato un accordo con il Valencia per 40,4 milioni di euro. Cifra che potrà essere pagata nel corso di tre esercizi. Gli […] L'articolo Ufficiale, Cancelo alla Juventus per 40,4 milioni: contratto di 5 anni è stato ...

Emre Can alla Juventus/ Calciomercato - operazione ufficiale : “Ecco perché ho scelto la maglia 23" : Emre Can alla Juventus, Calciomercato, operazione ufficiale: “E’ un giorno fantastico per me”. Le prime parole da neo bianconero del centrocampista tedesco ex Liverpool(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:58:00 GMT)

Juventus - ufficiale il colpo Emre Can : 'Questo è uno dei giorni più belli della mia vita' : Nella mattinata del 21 giugno, intorno alle 10, Emre Can è sbarcato a Torino. Il tedesco ha poi lasciato l'aeroporto di Caselle per recarsi al JMedical per sostenere le visite di rito con il club bianconero. Una volta giunto di fronte al centro medico adiacente all'Allianz Stadium, Emre Can ha trovato un centinaio di tifosi [VIDEO]che lo attendevano ed è stato molto disponibile con i suoi nuovi supporters fermandosi per le foto e gli autografi. ...

Juventus - ufficiale l'acquisto di Emre Can : Il giocatore arriva in bianconero dopo l'esperienza a Liverpool. Stando alle indiscrezioni, per lui un contratto quadriennale da 5 milioni a stagione.

Calciomercato Juventus - ufficiale l’arrivo di Emre Can : i bianconeri pagheranno… 16 milioni di euro : Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Emre Can dal Liverpool, il tedesco ha firmato un contratto di quattro anni fino al 2022 Emre Can è un nuovo calciatore della Juventus, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista tedesco con un comunicato apparso sul proprio sito. ù ph. sito ufficiale Juve “La Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva ...

Juventus - ufficiale il ritorno di Favilli. Contatti in corso per Cancelo e Golovin : I bianconeri si riprendono l'attaccante classe '96 per 7,5 milioni più bonus. Intanto si continua a lavorare per portare a Torino sia l'esterno portoghese che il centrocampista russo

Ufficiale - Favilli torna alla Juventus : 7 - 5 milioni all'Ascoli : TORINO - È Ufficiale, dopo le visite mediche di ieri, il ritorno di Andrea Favilli alla Juventus . Dopo la stagione all' Ascoli , in Serie B, il cartellino dell'attaccante cresciuto nelle giovanili ...

Juventus - ufficiale l'acquisto di Perin dal Genoa : il portiere classe 1992 arriva a Torino dal Genoa: tutte le cifre dell'affare.

Calciomercato Juventus - ufficiale il riscatto di Douglas Costa [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus, ufficiale il riscatto di Douglas Costa – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili in due esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del ...

Supercoppa italiana - ora è ufficiale : Juventus-Milan in Arabia Saudita : ufficiale l'accordo tra la Serie A Tim e l'Arabia Saudita, che ospiterà la Supercoppa italiana durante il prossimo triennio. Accordo da circa 7 milioni annui.

Juventus - Buffon-PSG : mercoledì l’annuncio ufficiale : Tutto fatto, il PSG si prepara ad annunciare ufficialmente Gigi Buffon. Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sport Mediaset”, mercoledì sarà il giorno dell’annuncio dell’ormai ex portiere bianconero in maglia parigina. Come riportato in mattina, Buffon firmerà un contratto biennale da 20 milioni di euro a stagione. Tutto pronto. Siamo ai dettagli dell’operazione.--Resta un grosso punto interrogativo sulla questione squalifica di Gigi ...

Juventus - Lichtsteiner al Borussia Dortmund : quasi ufficiale : Giocatori in arrivo, giocatori in partenza. Dopo l'addio di Kwadwo Asamoah , con destinazione Inter , già definito, prende forma quello di Stephan Lichtsteiner : voci legate all'approdo dello svizzero ...