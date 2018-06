Juventus | arriva Cancelo | entusiasmo alle stelle dei tifosi bianconeri FOTO

Juventus - Cancelo è arrivato a Torino : domani le visite : Torino - João Cancelo è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto Caselle di Torino con un volo privato proveniente da Valencia. Il portoghese, accolto da un gruppetto di tifosi con la bandiera ...

Juventus - arriva una maxi offerta per Rugani : bianconeri pronti a dire sì al Chelsea : La Juventus sta trattando il passaggio di Rugani al Chelsea, il club londinese ha avanzato una proposta molto allettante ai bianconeri Rugani potrebbe essere il primo acquisto dell’era Sarri al Chelsea. Il club inglese ha avviato i contatti con la Juventus per arrivare al difensore centrale. Dall’Inghilterra si fa un gran parlare della proposta dei Blues per Rugani, sulla base di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro). ...

Juventus - arriva l’assist di Kovacic : “Ho deciso di lasciare il Real Madrid” : ASSIST Kovacic- Mateo Kovacic dice addio al Real Madrid. La conferma arriva sulle pagine di “Marca“, conferma che suona come un’apertura totale al suo potenziale trasferimento alla Juventus. “VOGLIO GIOCARE DI PIU'” Il centrocampista croato ha così dichiarato: “Mi piacerebbe giocare di più, amo il calcio e amo essere in campo. So che è difficile […] L'articolo Juventus, arriva l’assist di Kovacic: ...

Juventus - arriva Emre Can per le visite mediche : entusiasmo alle stelle in casa bianconera [FOTO] : 1/11 Alberto Gandolfo/LaPresse LaPres ...

Juventus - Emre Can è arrivato a Torino : ecco la prima FOTO del tedesco : Emre Can è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus, dopodiché firmerà il nuovo contratto con il club bianconero Emre Can è arrivato a Torino, il centrocampista tedesco è atterrato all’aeroporto di Caselle per svolgere in giornata le visite mediche con la Juventus. Un viaggio programmato da tempo per compiere l’ultimo step prima dell’ufficialità del suo trasferimento in bianconero, che avverrà dopo i ...

Juventus - arrivano dei rinnovi importantissimi : la situazione : La Juventus alle prese con una serie di rinnovi contrattuali molto importanti per la società bianconera per proseguire nella serie di successi ottenuti La Juventus si appresta ad ufficializzare il rinnovo fino al 2021 di alcuni dei più stretti collaboratori dell’ad Beppe Marotta. Si tratta di Fabio Paratici (direttore sportivo), Pavel Nedved (vicepresidente), Federico Cherubini (direttore sportivo della Primavera), Stefano Braghin ...

LEWANDOWSKI ALLA Juventus? / Calciomercato - arriva anche Boateng dal Bayern Monaco ma solo se... : LEWANDOWSKI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: dal Bayern Monaco a Torino ne possono arrivare addirittura due. Insieme all'attaccante polacco infatti ci potrebbe essere Jerome Boateng.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Piano Juventus : le tre tappe per arrivare a Milinkovic : TORINO - La prima scelta bianconera è sempre lui: Sergej Milinkovic Savic . A dispetto di tutto e tutti. A dispetto delle richieste esose di Claudio Lotito ; a dispetto dei rapporti tutt'altro che ...

Milinkovic-Savic - arriva la svolta : la Juventus esulta - : Le ultime novità su Sergej Milinkovic-Savic avvicinano ulteriormente la stella della Lazio alla Juventus. Gli uomini di mercato bianconeri nei giorni scorsi hanno intavolato la trattativa per il ...

Juventus U15 : dopo la bufera del video arriva la manita dell'Inter : TORINO - dopo le polemiche relative al video, postato dopo la vittoria sul Napoli nella semifinale, si torna al calcio giocato. Nella finale scudetto l' Inter travolge la Juventus ed è campione d'...

Karamoh/ Video - il nerazzurro insulta la Juventus sui social - i tifosi insorgono e arrivano le scuse : Yann Karamoh, Video: il nerazzurro insulta la Juventus sui social e i tifosi insorgono chiedono pene severe da parte dell'Inter. Subito le scuse del ex Caen.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 14:34:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Juventus - la bomba che sconvolge il calciomercato : può arrivare Asensio! : calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul calciomercato, i bianconeri sono attivissimi con l’obiettivo di costruire una squadra super con l’intenzione di conquistare il Triplete nella prossima stagione. Importanti movimenti per il reparto d’attacco, dopo il riscatto di Douglas Costa è arrivata una decisione che può essere considerata a sorpresa, ovvero la possibile conferma di Mario Mandzukic mentre al ...

Juventus - la nuova strategia con contropartita per arrivare a Cancelo : Joao Cancelo è da tempo nel mirino della Juventus, l’ad Beppe Marotta è alla ricerca di un compromesso col Valencia per limare il prezzo del cartellino La Juventus ha gli occhi puntati su Joao Cancelo da diverse settimane. L’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta, ha tentato l’assalto al portoghese, ma la richiesta del Valencia di 40 milioni ha un po’ spaventato il club torinese. Marotta però non si è abbattuto ...