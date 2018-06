Juve - Cancelo oggi la firma : E' iniziata questa mattina, con le visite al J Medical, la nuova vita in bianconero di Joao Cancelo, laterale portoghese acquistato dalla Juventus. Dopo essere atterrato ieri sera a Torino, Cancelo ...

Juventus - l'ex Cabrini : 'Milinkovic-Savic non è un trascinatore. Su Cancelo...' - : Soltanto due-tre giocatori al mondo risolvono le partite da soli. Lotito è un osso duro, per prenderlo non si può parlare di una cifra irrisoria: non credo basteranno 80-90 milioni. CANCELO - 'È un ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - altra clamorosa beffa all’Inter? Non solo Cancelo - occhi su Rafinha : La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore di Calciomercato, la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can è stata chiusa un’altra importante trattativa, stiamo parlando di Cancelo dal Valencia, operazione da circa 40 milioni di euro. --In attesa di un centrale da regalare al tecnico bianconero l’obiettivo della ...

Juventus - sbarca Cancelo. Napoli - trattativa a oltranza per Meret : Il Napoli ora ha fretta. In settimana, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere l'affare Meret impostato con l'Udinese sulla base di 25 milioni di euro più i bonus. L'ostacolo in questo momento è ...

