Judo | Giochi del Mediterraneo 2018 | Italia da sballo! Giuffrida | Lombardo e Boi in finale

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 27 giugno. Grenot parte bene! Italia in semifinale nel volley maschile! Che grinta gli azzurri nel Judo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi mercoledì 27 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia all’assalto delle medaglie con Odette Giuffrida : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Oggi, mercoledì 27 giugno, si svolgeranno le eliminatorie e le finali di due categorie di peso maschili (-60 kg e -66 kg) e tre categorie di peso femminili (-48 kg, -52 kg, -57 kg). L’Italia punta ad ergersi a grande protagonista con cinque alfieri azzurri subito in gara e un graditissimo ritorno. ...

Judo - Fabio Basile tra maturità a scuola e Giochi del Mediterraneo : “Qui per sfidare Ciloglu. Il peso? Se uno è forte rimane forte” : Fabio Basile è pronto per scendere sul tatami ai Giochi del Mediterraneo 2018 dove sarà una delle punte di diamante dell’Italia. Gli azzurri stanno dominando a Tarragona ma hanno bisogno anche del supporto del Campione Olimpico che si presenta in Catalogna con l’obiettivo di vincere. Il 23enne cercherà l’impresa nel pieno degli esami di maturità: ha appena terminato gli scritti e il 9 luglio ha in programma l’orale. Il ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Fabio Basile e Antonio Esposito fanno sognare : Una pattuglia competitiva per le medaglie in quasi tutte le categorie di peso. L’Italia del Judo punta in alto in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, nelle gare in programma a Tarragona (Spagna) tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. Una squadra ricca di punte di diamante e di giovani prospetti, tutti potenzialmente in grado di lottare per il podio nella competizione iberica. L’uomo più atteso sarà sicuramente il campione ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia ritrova Odette Giuffrida. Primo test verso i Mondiali : Un gruppo di fuoriclasse, veterani e giovani in erba. Ma soprattutto un gradito ritorno ad alti livelli. L’Italia schiererà ben 14 atleti per il Judo ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) e proverà a fare incetta di medaglie per essere la prima Nazione del medagliere. Fabio Basile (-73 kg) e Edwige Gwend (-63 kg) sono le punte italiane della competizione che andrà in scena in Spagna tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno, ma ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Tre giorni di gare nella cornice del Cambris Pavilion per il Judo, che in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna) sarà presente con 7 categorie di peso maschili e 7 femminili. L’Italia parteciperà con 14 atleti, uno per ogni categoria di peso, per provare ad incamerare il maggior numero possibile di medaglie tra mercoledì 27 e venerdì 29 giugno. C’è grande curiosità intorno al rientro ad alti livelli di Odette ...

Judo - Giochi del Mediterraneo 2018 : il ritorno di Odette Giuffrida. Il lungo calvario è alle spalle : Odette Giuffrida è finalmente pronta a tornare sul tatami e gli appassionati del Judo azzurri sono pronti a scommettere che ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona punterà subito alla medaglia. Un calvario durato mesi quello dell’atleta romana e che ne ha fortemente influenzato la stagione agonistica: lesione al cercine e al capolungo del bicipite, una lesione rimediata durante la preparazione al Mondiale di Budapest, ma inizialmente presa ...