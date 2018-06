Jaguar Vector Racing V20E | il veicolo elettrico più veloce al mondo

gqitalia

(Di mercoledì 27 giugno 2018) È frutto della partner tecnica frae Williams Advanced Engineering, il nuovo record di velocità per imbarcazioni elettriche. 88,61 miglia orarie, di media, pari a circa 142 km/h (sì, 88 miglia orarie, ma non crediamo sia una citazione), per la prima imbarcazione progettata attingendo a piene mani dall’esperienza sviluppata in Formula E: la. È stata proprio Williams Advanced Engineering, infatti, a mettere a disposizione di, il proprio know-how nella produzione di sistemi di alimentazione, motori e i dispositivi di controllo elettrici, per la partecipazione al tanto giovane, quanto popolare, campionato riservato a vetture monoposto “zero emission”. Quella stessa esperienza che è stata, da ultimo, condivisa conper la produzione di questa speciale imbarcazione. Un progetto utile a guadagnare gli ...