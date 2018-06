Italiani scomparsi in Messico | c' è l' identikit di don Angel

Italiani scomparsi in Messico : "Emergono fatti chiari" : ...

Messico - “don Angel sa cosa è successo ai tre Italiani scomparsi. La verità è a portata di mano” : In Messico c’è una persona che che sa che fine hanno fatto i tre napoletani scomparsi il 31 gennaio scorso dalla zona di Tecalitlan, nello Stato di Jalisco, terra dei narcos. Quest’uomo, che tutti a Jalisco conoscono con il nome di don Angel, secondo la procura messicana ha preso in consegna i cugini Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, di 25 e 29 anni, grazie alla collaborazione di alti funzionari corrotti della polizia locale. Ma non è tutto. ...

Messico - Italiani scomparsi : “Individuati i responsabili”/ Ultime notizie : legale famiglie - “verità vicina” : Messico, tre italiani scomparsi: “Individuati i responsabili”. Il legale delle famiglie, l'avvocato Claudio Falleti, annuncia: “La verità è vicina”. Le Ultime notizie sul caso(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 17:29:00 GMT)

Italiani scomparsi in Messico - «Individuati i rapitori - verità vicina». Prelevati da uomo con dente d'oro : C'è un governo e la politica ora non ha più scuse. Tutti gli attori di questa vicenda hanno nomi e cognomi e, quindi, è il momento di assumersi tutti le proprie responsabilità. Arriviamo tutti per ...