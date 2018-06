Italiani Inter - net - dipendenti senza conoscenze sulla privacy e ostili verso il falso : Gli Italiani sono Inter, net, dipendenti . Lo dice il 4° rapporto Agi-Censis intitolato "L'insostenibile leggerezza dell'essere digitale nella società della conversazione" e realizzato nell'ambito del ...

Generazione inter(net)dipendente : sempre più intensa e totalizzante l’esperienza Internet degli Italiani : Inter(net)dipendenti, così appaiono gli italiani ne “L’insostenibile leggerezza dell’essere digitale nella società della conversazione”, il 4° rapporto Agi-Censis realizzato nell’ambito del programma pluriennale “Diario dell’Innovazione” della Fondazione Cotec, che indaga la reazione degli italiani di fronte ai processi innovativi. La presentazione questa mattina alla Camera dei Deputati e in diretta web sul sito Agi durante l’Internet Day ...

Internet e gli Italiani : per l'80% l'innovazione è positiva : Un contributo positivo viene offerto alla scienza medica per l'80% degli italiani, alla mobilità , 77%, , alle attività economiche e produttive , 64%, e alla sicurezza , 57%, e all'educazione , 56%, .

Estate 2018 : il 57% degli Italiani alla ricerca di tecniche per superare la prova costume opta per interventi chirurgici : L’avvicinarsi delle tante agognate vacanze è sinonimo per molti italiani di ”prova costume”, il momento della verità in cui ognuno fa i conti con gli aspetti fisici che ama e quelli che a fatica accetta, nel tentativo continuo di migliorarli o addirittura modificarli. Ma quanti italiani sono disposti a ricorrere a vere operazioni pur di vedersi più belli e quali sono gli interventi e i trattamenti più ambiti? Per scoprirlo MioDottore – ...

Golf - European Tour 2018 : Sébastien Gros al comando del BMW International Open - Edoardo Molinari e Lorenzo Gagli i migliori Italiani : Un francese al comando del BMW International Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club Gut Laerchenof di Pulheim, in Germania. Sébastien Gros svetta in testa al torneo tedesco al termine del primo giro, concluso in 68 colpi a quota -4, con una lunghezza di vantaggio su un folto gruppo composto da ben quattro atleti, tutti a pari merito con 3 colpi sotto il par. Si ...

Matteo Salvini - il sondaggio sui campi rom : l'80% degli Italiani sta con il ministro dell'Interno : Non c'è solo il sondaggio Swg per La7, quello che fotografa la Lega primo partito, a rendere felice il Carroccio. Un'altra rilevazione, questa volta di AnalisiPolitica , la documentazione è su ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 giugno : Il ministro dell’Interno annuncia un dossier per cacciare i nomadi irregolari : “Gli Italiani purtroppo te li devi tenere a casa” : L’ultima sparata “Censimento dei rom”, poi Salvini deve fare retromarcia A Telelombardia annuncia il dossier “etnico” Ma stavolta (anche su input di Di Maio) è costretto ad aggiustare il tiro di Tommaso Rodano Ballusti di Marco Travaglio Tenetevi forte, notizia sensazionale: Sallusti ha scoperto la vergogna. Scrive proprio così: “vergognarsi”. Solo che il verbo non è coniugato alla prima persona singolare, come sarebbe doveroso, almeno da ...

Conte al G7 in Canada : sono qui per difendere gli interessi Italiani : 'Arrivato in Canada per il G7. Anche qui per portare gli interessi degli italiani'. Lo scrive su Instagram il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicando un video del suo arrivo all'aeroporto ...

[L'intervista] "Vi spiego perché i prodotti Italiani sono il top nel settore del lusso" : Matteo Rivolta è l'amministratore delegato di RiFRA, una delle aziende italiane di punta nel settore dell'arredamento di lusso. Vende cucine e bagni in tutto il mondo e tra i clienti vanta il Re di ...

Governo - il primo intervento in aula di Liliana Segre : “Aiutiamo gli Italiani a essere vigili”. Acclamazione unanime : “La scelta più coerente rispetto alla fiducia a questo Governo credo sia l’astensione: poi valuterò volta per volta le scelte dell’esecutivo, senza pregiudizi ma solo nell’interesse del popolo italiano”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre annunciando in Senato le sue intenzioni di voto sulla fiducia al Governo guidato da Giuseppe Conte. Standing ovation unanime (e commossa) quando Segre ha ricordato le ...

