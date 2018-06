Italia - torna a crescere fiducia di consumatori e imprese : Stime in aumento per l'indice di fiducia dei consumatori in Italia, che recupera buona parte del peggioramento registrato nel mese precedente. Tale andamento è dovuto ad aspettative più positive sulla ...

Forza Italia torna in pista : con la Lega - non succubi : A Merano, dove Silvio Berlusconi si concede qualche giorno di riposo fino a domani, arrivano le frasi di Carlo Calenda che, lanciando il Fronte Repubblicano, parla di elettori di Forza Italia più vicini al Pd che alla Lega e a M5S e aggiunge che Fi "sta messa parecchio peggio del Pd". Il Cavaliere stima l'ex ministro dem, ma queste dichiarazioni non le apprezza. Non si capisce proprio, confida ai suoi, cosa sarà il Pd.Quelle di Calenda sembrano ...

Volley - quando torna a giocare l’Italia? Il cammino verso i Mondiali : tra raduni e amichevoli. Il calendario degli azzurri : Ora incomincia la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali. L’Italia ha già puntato il mirino verso le rassegne iridate: sarà il nostro Paese a ospitare quella maschile (dal 9 al 30 settembre) mentre le ragazze saranno in scena in Giappone (dal 30 settembre al 21 ottobre). Mancano dunque poco più di due mesi all’appuntamento clou della stagione e le nostre Nazionali inizieranno a breve la preparazione dopo aver concluso le ...

Bob Sinclar torna a Roma : 'Tutti i dj sono sopravvalutati. Con l'Italia ho un legame speciale' : Secondo piano di un hotel nel cuore di Roma, dietro largo della Fontanella Borghese. Bob Sinclar apre la porta della stanza con indosso una t-shirt estiva smanicata, sul tavolo hamburger e patatine. '...

Il 3 luglio torna a Roma Bererosa - la sfilata dei rosati Italiani : Roma, 26 giu. , askanews, Il 3 luglio Roma si tinge di rosa con le migliori etichette dello Stivale. torna infatti Bererosa, il grande festival capitolino dedicato ai rosati italiani che per il ...

L'Italia in Libia per sfilarla alla Francia : Salvini torna da Tripoli e affonda contro Macron : Matteo Salvini torna dalla visita in Libia ed esibisce "un canale di assoluta amicizia e collaborazione" con i libici. Annuncia una "conferenza a Tripoli su iniziativa libica e italiana a settembre" e poi chiarisce lo scopo della missione e anche di tutte le schermaglie delle ultime settimane con la Francia. L'obiettivo, dice il ministro dell'Interno in conferenza al Viminale alla presenza di tutti i più alti in grado della polizia ...

Torna in tutta Italia dal 2 al 12 agosto Calici di Stelle : Roma, 25 giu. , askanews, Torna, dal 2 al 12 agosto in tutta Italia, l'evento Calici di Stelle, che nasce dall'idea di trasformare il periodo più poetico dell'anno, ovvero le notti d'estate delle ...

Niccolò Agliardi : l’autore dei grandi interpreti della musica Italiana ritorna con “Resto” : Il 14 settembre esce “Resto” (Edizioni Curci/Artist First), antologia di Niccolò Agliardi composta dai 2 cd “Ora” e “Ancora” contenenti 25 brani, tra cui 3 canzoni inedite. Due degli inediti sono stati prodotti da Corrado Rustici. Il cofanetto sarà disponibile anche in versione deluxe con un kit origami: ogni brano dell’antologia, infatti, sarà rappresentato a un particolare origami pensato appositamente da Niccolò. Niccolò Agliardi è stato ...

Nazionale - Tavecchio torna alla carica : “licenziare Ventura prima di Italia-Svezia? Se fossero stati soldi miei…” : L’ex presidente della Federazione è tornato a parlare della questione Ventura, ammettendo poi di seguire i Mondiali in Russia “Seguo il Mondiale con simpatia e nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi vuol dire che mi dispiace. Var grande successo? E’ un progetto iniziato nel 2014, accolto da Blatter, e oggi siamo nel 2018“. LaPresse/Vince Paolo Gerace Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente della ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : WILLIAM torna al Fürstenhof : Una grandissima sorpresa è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate della soap assisteremo infatti al ritorno di un personaggio che abbiamo salutato da pochissimo… Ecco dunque cosa ci attende negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: WILLIAM torna al Fürstenhof Come sappiamo, poche settimane fa abbiamo assistito alla conclusione della ...

Tennis - ATP Ranking (25 giugno) : Rafael Nadal torna in vetta - Fabio Fognini il numero uno Italiano : La sconfitta nella finale di Halle (Germania) costa caro allo svizzero Roger Federer. L’elvetico, ko contro il croato Borna Coric, perde infatti la vetta del Ranking a vantaggio del suo amico/rivale Rafael Nadal. Lo spagnolo, a riposo dopo l’undicesima vittoria del Roland Garros, riprende lo scettro avendo però appena 50 punti di vantaggio su Roger. Da segnalare poi lo scambio di posizioni tra Marin Cilic, ora numero cinque, ed il ...

Biassono - in piazza Italia torna lo Street Food Festival : Ad accompagnare il buon cibo si svolgeranno iniziative musicali, spettacoli, eventi istituzionali e dimostrazioni di primo soccorso a cura della Croce Bianca. La festa viene organizzata per ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Bibione. Paolo Ingrosso torna a ruggire con Bonifazi! La prima volta di Colombi/Breidenbach : Due prime volte, anche se per motivi diversi, salutano i vincitori dei tornei maschile e femminile della seconda tappa del Campionato Italiano di Beach volley sulla sabbia di Bibione. Tra gli uomini Paolo Ingrosso, dopo la finale persa due settimane fa a San Cataldo in coppia con il fratello Matteo, torna a ruggire (ultima vittoria un anno fa a Palermo con Martino), conquistando il successo con Carlo Bonifazi, alla prima vittoria individuale nel ...

Superenalotto - torna il 6 : vincitori in tutta Italia - l’elenco delle ricevitorie fortunate : Centrato il “6” al Superenalotto: vinti oltre 51 milioni grazie a un sistema “a caratura” giocato attraverso la bacheca dei sistemi Sisal. Le 45 quote da 7 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città Italiane. Ogni quota vale circa un milione di euro. La sestina vincente: 4, 17, 29, 55, 67, 70 - Jolly 72 - SuperStar 49.Continua a leggere