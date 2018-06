Italia | sale il surplus della bilancia commerciale extra Ue

Ludopatia - stop alle sale vlt in Italia : ROMA - "Lanciamo un appello al premier Giuseppe Conte: si batta con noi per eliminare progressivamente dall'Italia le pericolosissime videolottery che infestano le nostre città e gettano sul lastrico ...

Davide Maran - ragazzo Italiano scomparso : arriva la notizia dalla Slovenia. L’ultimo avvistamento risale al 25 marzo : Era aprile quando la polizia aveva lanciato un appello per la ricerca di due persone che portavano a spasso un cane nella stessa zona dove Davide Maran, che viveva temporaneamente in un ostello, era stato visto nei video. Maran era originario di Cento, in provincia di Ferrara, e si trovava a Lubiana per un master dopo aver conseguito la laurea in scienze e tecnologie erboristiche a Modena. L’ultimo avvistamento era stato quello di una ...

Rugby - il ranking mondiale aggiornato (18 giugno 2018) : l’Italia sale al 13° posto dopo la vittoria in Giappone : L’Italia del Rugby maschile fa un passo in avanti nella classifica mondiale dopo il successo di sabato scorso in Giappone: gli azzurri scavalcano Tonga portandosi al 13° posto in graduatoria. Sorride il Galles, che con la seconda vittoria in Argentina sale al terzo posto, alle spalle di Nuova Zelanda, prima, ed Irlanda, seconda. Ne fa le spese l’Australia, sconfitta proprio dall’Irlanda, che scende al quarto posto ed ora è ...

Debito pubblico - sale oltre 2.300 miliardi. Italia verso l'autarchia finanziaria. Gravissimi reali rischi : Le ragioni di questo ennesimo surplus ovvero del bisogno sempre maggiore di soldi pubblici? Le necessità delle amministrazioni pubbliche sempre incessanti..

BankItalia.Aprile - debito sale : 2.311 mld : 11.31 Continua, ad aprile, l'aumento del debito pubblico.Secondo i dati della Banca d'Italia è cresciuto di 9,3 miliardi rispetto al mese precedente, pari a 2.311,7 miliardi.L'incremento è "dovuto all'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (7,3 miliardi, a 52,1, erano 58,5 ad aprile 2017)e,in misura minore, al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (2,4 miliardi)". Sempre ad aprile,le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio ...

BankItalia : debito aprile sale a 2311 mld : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Continua, ad aprile, l'aumento del debito pubblico. Secondo i dati della Banca d'Italia è cresciuto di 9,3 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.311,7 ...

Appesi a Draghi. Attesa sul destino del bazooka. Aste Btp - schizzano i rendimenti : il conto del debito Italiano sale : Per un giorno tutti gli occhi dell'Europa saranno puntati su Riga. È nella capitale della Lettonia che si terrà giovedì l'Attesa riunione esterna del Comitato direttivo della Banca Centrale Europea. La strada sembra ormai tracciata, e segue la traiettoria delle dichiarazioni rilasciate da membri del board negli ultimi giorni: la fine del bazooka, ovvero la politica monetaria espansiva avviata da Mario Draghi in seguito alla ...

Sale la tensione tra Francia e Italia sul caso Aquarius : ministro Tria annulla viaggio a Parigi : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cancellato l'incontro previsto con il suo omologo francese Bruno Le Maire. Il ministro francese: "la visita è stata annullata su richiesta degli Italiani e la cosa ci dispiace: ci sono molti argomenti da discutere con l’Italia in particolare nella prospettiva del Consiglio europeo di fine giugno".Continua a leggere

Euro sale su rassicurazioni Italia - attesa Bce restrittiva : L'Euro continua a muoversi in apprezzamento in una seduta in cui gli operatori si concentrano sempre più sull'imminente meeting Bce, mentre si allentano le tensioni sulla situazione politica Italiana e passa in secondo piano l'esito del vertice del G7, in cui i paesi membri non sono stati in grado di produrre una linea comune.

Ciclismo - Italia in testa al ranking UCI! Chris Froome al comando - Viviani terzo - Nibali risale all’ottavo posto : L’Italia si conferma in testa al ranking per Nazioni della UCI. Siamo sempre il Paese di riferimento nel mondo del Ciclismo, con un netto vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori: 15415,94 punti contro i 13888,26 del Belgio e gli 11906 della Francia. Il Giro del Delfinato non ha cambiato le carte in tavola nei piani alti anche per quanto riguarda la classifica individuale. Chris Froome conserva nettamente il primo posto con ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 San Cataldo. Sulla sabbia del Salento riparte la caccia al tricolore : Sarà il litorale di Marina di San Cataldo (LE) ad avere l’onore di dare il via al Campionato assoluto di Beach volley 2018, maschile e femminile. Tanto l’entusiasmo per l’inizio di questa stagione e tante le coppie iscritte pronte ad affrontare al meglio questi tre giorni di gare. Lista d’ingresso ricca di nomi noti sia per quanto riguarda la categoria maschile che quella femminile. Nel tabellone maschile, al primo posto tra le teste di serie ...

Italia : Pmi servizi sale a 53 - 1 punti a maggio - ma la fiducia crolla ai minimi in due anni - Ihs Markit - : "La fiducia delle aziende del settore terziario è inoltre crollata ai minimi in quasi due anni, vista l'attuale instabilità politica e i timori che il trend al ribasso della crescita avrà seguito", ...

Indice Pmi servizi Italia sale a 53 - 1 : ANSA, - ROMA, 5 GIU - L'Indice Pmi che monitora il settore dei servizi in Italia è salito a maggio a 53,1 punti da 52,6 punti di aprile. Il risultato - rilevato da Adaci e Markit Economics - è in ...

Sondaggi politici : gli Italiani si fidano del governo Conte - M5s risale sopra il 30% : Gli italiani si fidano del governo guidato da Giuseppe Conte e pensano che la nascita di un esecutivo formato da M5s e Lega sia una soluzione nettamente migliore rispetto al ritorno al voto. Il Sondaggio realizzato da Swg per La7 mostra, inoltre, come il M5s sia tornato sopra il 30%, rimanendo il primo partito davanti alla Lega.Continua a leggere