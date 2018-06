Italia | prezzi alla produzione in salita a maggio

Audi A6 Avant - In Italia prezzi a partire da 62.800 euro : Si aprono in Italia gli ordini per la nuova Audi A6 Avant. I clienti potranno ordinare la wagon tedesca nelle versioni V6 3.0 TDI da 231 e 286 CV con prezzi a partire da 62.800 euro. Gli allestimenti e gli accessori. Totalmente rinnovata nello stile, offre un bagagliaio con capacità variabile tra 565 e 1.680 litri, mentre il passo più lungo di 12 mm (a fronte di 4,94 metri totali come la versione uscente) favorisce ulteriormente ...

Impennata dei prezzi dei carburanti - Codacons : stangata per le tasche dei consumatori Italiani : L’Impennata dei prezzi dei carburanti determinerà una stangata per le tasche dei consumatori italiani, e non solo per la maggiore spesa legata ai rifornimenti: lo denuncia il Codacons che in una nota lancia l’allarme sui rincari dei listini specie sulla spesa alimentare e per le tariffe luce e gas. “Tra aumento dei costi di rifornimento e incremento dei listini al dettaglio per i prodotti trasportati, ogni famiglia italiana ...

Youtube Music e Premium in Italia : prezzi e come funziona : Anche se un po’ in ritardo, Youtube ha portato i suoi servizi di streaming Musicale, e non solo, nel nostro paese e in altri 16 nazioni europee. I servizi in questione sono Youtube Music e Music Premium e Youtube Premium. Youtube Premium: cos’è e come si attiva Andiamo ad analizzare prima di tutto Youtube Premium per un motivo preciso, perché è l’abbonamento completo che comprende tutti i servizi di Youtube disponibili. Infatti ...

Tariffa Iliad in Italia/ La super offerta unica ma non solo : ecco i prezzi base : Tariffa Iliad in Italia, la super offerta unica a 5,99 ma non solo: ecco i prezzi dell'azienda francese che punta a stracciare la concorrenza di Vodafone e Tim(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:34:00 GMT)

Italia - l'inflazione accelera a maggio in scia aumento prezzi UE : l'inflazione in Italia si conferma in accelerazione a maggio , in linea con la crescita registrata dal complesso dell'Eurozona. L'Istat ha infatti indicato un aumento dello 0,3% su mese e dell'1% su ...

Fondi immobiliari - 2017 da record ma Italia indietro su prezzi e Roe : Torna di moda il mattone. La ripresa del mercato immobiliare si consolida, in Italia e in tutto il mondo, e in particolare il comparto dei Fondi immobiliari: a rivelarlo è il Rapporto 2018 presentato a Milano da Scenari immobiliari, dal titolo 'I Fondi immobiliari in Italia e all'estero' . Se da un ...

Spandau Ballet in Italia nel 2018 - a Milano - Roma e Padova : prezzi dei biglietti in prevendita : Spandau Ballet in Italia nel 2018 per tre concerti in programma rispettivamente a Milano, Roma e Padova. Saranno tre le serate degli Spandau Ballet in Italia nel 2018, nel mese di ottobre nei club e teatri della penisola. Mertedì 23 ottobre il gruppo sarà a Milano per un concerto al Fabrique, mercoledì 24 ottobre è atteso all'Atlantico Live di Roma e giovedì 25 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti per assistere ai tre ...

Opel Combo Life - In Italia listino prezzi a partire da 21.400 euro : La Opel ha diffuso i listini Italiani del nuovo Combo Life: il modello sarà disponibile a partire da 21.400 euro. La gamma includerà le motorizzazioni benzina e diesel euro 6d-TEMP, incluso il diesel 130 CV con l'inedito automatico a otto marce e sarà possibile scegliere tra la versione da 4,4 e da 4,75 metri, con due varianti di passo, e allestimenti a cinque e sette posti. La capienza del bagagliaio varia da 597 a 850 litri, con cinque posti a ...

Prezzi delle case vacanza in Italia : come orientarsi : La stagione calda è già iniziata e sono tantissime le persone che si sono già messe in viaggio approfittando di

Case : idealista - prezzi stabili a maggio in Italia : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – I prezzi delle abitazioni di seconda mano in Italia sono rimasti invariati a maggio rispetto al mese precedente, a 1.797 euro al metro quadrato. Secondo i dati elaborati da idealista, l’andamento dei valori negli ultimi 12 mesi segna ancora un andamento negativo ma si riduce la diminuzione dei valori, dal 4,1% di aprile al 3,5% attuale. Il prezzo si è ridotto in 11 delle 20 regioni Italiane, con i cali ...

Lily Allen a Milano nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per l’unico concerto in Italia : Lily Allen a Milano nel 2018 per un unico concerto atteso in Italia quest’anno. La data è quella del 2 dicembre prossimo per una serata al Fabrique di Milano. I biglietti per assistere al concerto di Lily Allen a Milano nel 2018 saranno disponibili in prevendita dalle ore 10,00 di venerdì 8 giugno online su TicketOne.it al prezzo di 25 euro ai quali si aggiungono 3,75 euro di diritti di prevendita per un totale di 28,75 euro. I biglietti ...

Poste Italiane : Dal 3 Luglio Aumentano I Prezzi Per Posta4 - Raccomandate E Altro : Poste, a Luglio via all’aumento dei costi per spedire pacchi e lettere. Poste, dal 3 Luglio tariffe in aumento: ecco quali servizi subiranno i rincari. Poste, Aumentano le tariffe: più caro spedire lettere e pacchi Poste Italiane: nuove tariffe per Raccomandate e pacchi da Luglio 2018 Arriva un’altra brutta notizia per le tasche degli italiani: anche inviare una […]

Poste Italiane aumenterà i prezzi per spedire molte lettere e pacchi : Poste Italiane, la società di proprietà del ministero dell’Economia che gestisce il servizio postale in Italia, ha annunciato che da martedì 3 luglio aumenteranno le tariffe per le spedizioni di molti tipi di lettere o pacchi. Le tariffe per l’invio della The post Poste Italiane aumenterà i prezzi per spedire molte lettere e pacchi appeared first on Il Post.