Israele | tredici razzi lanciati da Hamas

(Di mercoledì 27 giugno 2018) È tornata ad inasprirsi la già precaria situazione tra la Striscia di Gaza e. Ieri da Gaza sono stativersodiversi aquiloni incendiari e palloni con esplosivi che hanno provocato numerosi incendi in territorio israeliano, tenendo i vigili del fuoco israeliani sull'attenti e costringendoli ad intervenire in giro per la città per l'intera giornata.Stanotte la situazione è precipitata quando, secondo quanto denunciato dall'esercito israeliano, avrebbe lanciato da Gaza versoalmeno 13che non hanno provocato vittime, ma hanno costretto centinaia di cittadini a trovare riparo nei rifugi. Tresono stati intercettati dal sistema di difesa di, gli altri sono invece andati a segno.non avrebbe ancora risposto al fuoco. L'esercito israeliano si è limitato, per il momento, a distruggere con un carro armato e un velivolo ...