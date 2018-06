“Irriconoscibile” Renato Zero che succede? Foto choc dalla vacanza Il cantante

caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Gli anni passano per tutti e per gli uomini, si sa, la pancetta diventa un vero problema. Chiedere, ad esempio, a. Qualche chilo di troppo per il, immortalato daigrafi del settimanale “Chi” durante le vacanze in Sardegna. Il sorcino sta trascorrendo qualche giorno all’insegna del relax a Porto Cervo ed è apparso in sovrappeso. Un fisico un bel po’ appesantito con pancia in evidenza per l’idolo dei “sorcini”, ma i fan si sentono rassicurati: le voci sulle sue cattive condizioni di salute sono state smentite. In molti credevano, infatti, che l’artista non fosse in forma perché aveva saltato il concerto tributo per Lucioe Pino Daniele a Napoli. Per, invece, la lontananza dal palco è giustificata da una piacevolefra parole crociate, sole e musica. Una pausa dopo le fatiche del suo ...