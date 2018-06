Iran o non Iran | questo è il problema

Alla fine a Roma non ci sarà alcuna 'via AlmIrante' : Nessuna strada di Roma verrà intitolata a Giorgio Almirante. L'Assemblea Capitolina ha infatti approvato, con i voti del M5S e del centrosinistra una 'contro-mozione' per impedire l'intitolazione di una via di Roma allo storico leader del Msi. L'atto odierno prevede l'impegno per la giunta "a non procedere all'intitolazione di toponimi o comunque di nomi di luoghi e strutture pubbliche ad ...

Nonostante l'eliminazione ai mondiali - gli Iraniani festeggiano : Dalla mezzanotte e mezza, quando è finita 1-1 la partita Iran-Portogallo (decretando l'eliminazione dell'Iran), fino all'alba, gli iraniani hanno tifato, cantato e ballato per le strade e ovunque la danza preferita era il tradizionale "ballo del fazzoletto", tipico dell'etnia iranica dei Lor, forse una metafora perfetta per raccontare l'avventura dell'Iran a questi mondiali. ...

Ilaria Alpi e MIran Hrovatin - gip di Roma non archivia : “Proseguire le indagini e sentire fonte confidenziale del Sisde” : L’8 giugno scorso il pm di Roma Elisabetta Ceniccola aveva insistito e chiesto nuovamente l’archiviazione. Ma non cala il sipario giudiziario sugli omicidi della giornalista del Tg3, Ilaria Alpi e del collega cameraman, Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il gip di Roma, Andrea Fanelli, che si era riservato la decisione, ha respinto la richiesta della Procura avanzata nei mesi scorsi con la motivazione che era ...

Analisi Auditel : La serata di lunedì 25 giugno con Iran-Portogallo - Tutto può succedere ed il debutto di Non disturbare : La serata parte con la curva di Italia 1 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Iran-Portogallo valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando sulla linea del 25% di share . Segue la curva blu del Tg1 attorno 19% e poi quella del Tg2 che tocca l'8%. Abbiamo poi nell'access la curva di Techetechetè che scorre attorno al 15% mentre la linea di Otto e mezzo si posiziona poco sotto il 10%. Prime time con la curva ...

Mondiali 2018 Russia - la rabbia del Ct dell'Iran : 'CR7 andava espulso - VAR non funziona' : Nonostante tutto, quindi, Queiroz può ritenersi soddisfatto: "Abbiamo dato prestigio alla Coppa del Mondo " prosegue " E' stato un girone molto competitivo, minuto per minuto, affrontando due tra le ...

Da Ficarra e Picone a PIrandello - la stagione del Teatro Biondo ricca di appuntamenti da non perdere : PALERMO - Il vento dell'entusiasmo, soffia sulla nuova stagione del Teatro Biondo a Palermo. Le recenti annate con la direzione artistica di Roberto Alajmo, hanno dato vigore e contenuti, nonchè ...

Portogallo neutralizzato - il capolavoro dell’Iran dal finale amaro : ma non basta una ‘Trivela’ a sporcare un pari che sa di riscatto : Cristiano Ronaldo neutralizzato, il Portogallo Campione d’Europa impaurito e costretto ad accontentarsi del pareggio: l’Iran firma un’impresa storica al di là del risultato La storia si ricorda solo dei vincitori e mai degli sconfitti. È vero, ma questa volta si potrebbe fare un’eccezione. L’Iran merita una menzione speciale da chi racconterà, un domani, le vicende di Russia 2018. In un girone in cui Spagna e ...

I tifosi dell'Iran non fanno dormire Cristiano Ronaldo : MOSCA , RUSSIA, - Cristiano Ronaldo conduce una vita sana, mangia cibo buono e va a letto presto. I tifosi dell'Iran hanno recepito il messaggio e, ieri notte, si sono piazzati sotto l'albergo dove ...

Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Queiroz non cambia - c’è Silva con Ronaldo : Iran e Portogallo si giocano un posto negli ottavi di finale. Si chiude oggi il Gruppo B ed è uno scontro decisivo quello tra il “Team Melli” e i lusitani. L’Iran è obbligato a vincere per centrare una storica qualificazione, mentre a Cristiano Ronaldo e compagni basta anche un pareggio per staccare il biglietto degli ottavi. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Carlos Queiroz affronta il suo passato e decide di mantenere ...

Mondiali 2018 : Iran-Portogallo è una sfida senza appello. Lusitani favoriti - ma gli asiatici non hanno nulla da perdere : A Saransk domani sera alle ore 20.00 andrà in scena la prima di molte sfide senza appello che vedremo nei prossimi giorni ai Mondiali di calcio: nel Gruppo B si sfideranno Iran e Portogallo. I Lusitani sono favoriti per il passaggio del turno, avendo a disposizione due risultati su tre, ma l’Iran non ha nulla da perdere, andando a giocarsi una qualificazione che alla vigilia sembrava improbabile, dato che nello stesso raggruppamento ...

Mondiali 2018 - l'Iran censura Puyol : "Non mi hanno voluto per i capelli lunghi" : Carles Puyol è stato uno dei difensori più forti tra la fine degli anni novanta e il 2014, anno nel quale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il 40enne ha legato interamente la sua carriera al Barcellona con cui ha giocato 593 partite in tutte le competizioni e con cui ha messo a segno 18 reti. Puyol è stato anche un pilastro della nazionale spagnola con la quale ha vinto Europeo, nel 2008, e Mondiale nel 2010 e con cui ha messo ...

Pompeo avverte l'Iran sul nucleare : Speriamo che la forza militare non sia mai necessaria : "Spero che capiscano che se cominciano a intensificare il loro programma nucleare, l'ira del mondo intero ricadrà su di loro". "È qualcosa che il mondo intero riterrebbe inaccettabile e finiremmo ...

In rete gIrano sempre più video manipolati per creare imbarazzo. E non c'entra solo il porno : Lo hanno chiamato il fingergate. Dove il finger, il dito, era quello medio, alzato in faccia alla Germania. Soprattutto, era il dito di Yanis Varoufakis. Era il marzo 2015, Grecia e Germania erano nel mezzo di un teso negoziato, quando, in una trasmissione tv tedesca, era sbucato all’improvviso un video vecchio di due anni. Nella clip, un intervento a una conferenza in Croazia, il nuovo ministro delle finanze greco (che al tempo della ...

Media : USA chiedono al Giappone di non importare petrolio dall'Iran - : Secondo il Ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria Giapponese, il paese ha importato dall'Iran 172.000 barili di petrolio al giorno, pari al 5,3% della domanda del paese per questa ...