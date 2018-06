Investito da tante novità l’LG G7 ThinQ | i dettagli dell’ultimo aggiornamento

optimaitalia

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Buone notizie per chi ha deciso di portarsi a casa l'ottimo LG G7, visto l'evolversi della sua situazione software per il rilascio di un nuovo, anche se per il momento localizzato in Corea del Sud. Trattasi di un pacchetto che vede aggiunta una nuova modalità di video risoluzione, portando il formato UHD in 16:9 a 60 fps (3840 x 2160 pixel). Come potete immaginare, la limitazione è dietro l'angolo: a differenza di quanto accade con la registrazione UHD a 30 fps, illimitata in termini di durata (chiaramente non di storage interno), quella a 60 fps prevede un massimo di 6 minuti (cosa di per sé fisiologica, e che avviene già per dispositivi di altri OEM).L', che sta colpendo in patria LG G7, apporta anche altre migliorie, come quella relativa alla migliore nitidezza negli scatti catturati in modalità automatica. C'è poi da rivolgere la nostra ...