Investindustrial | acquisisce la danese Louis Paulsen

meteoweb.eu

: RT @MSilviaSacchi: #Investindustrial di Andrea Bonomi acquisisce #LouisPoulsen, brand danese dell'illuminazione di design. Il marchio va ad… - L_Economia : RT @MSilviaSacchi: #Investindustrial di Andrea Bonomi acquisisce #LouisPoulsen, brand danese dell'illuminazione di design. Il marchio va ad… - MSilviaSacchi : #Investindustrial di Andrea Bonomi acquisisce #LouisPoulsen, brand danese dell'illuminazione di design. Il marchio… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Milano, 27 giu. (AdnKronos) –ha acquisitoPoulsen, brand leader globale nel settore dell’illuminazione, con sede a Copenaghen e produzione a Vejen, Danimarca. Il perfezionamento dell’operazione è atteso nel terzo trimestre 2018. Fondata nel 1874,Poulsen è rinomata nel mondo per il suo portafoglio di prodotti iconici tra cui figurano le lampade PH5 e PH Artichoke. La società oggi esporta in oltre 50 paesi e ha una presenza particolarmente rilevante nell’area nord europea, oltre che negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 2017 ha generato ricavi per circa 107 milioni di euro.ha investito in diverse aziende del settore del design e oggi conta tra le proprie partecipate Flos (dal 2014), B&B Italia (dal 2015), Arclinea (dal 2016) e Oka (da fine 2017). “è un brand di elevata reputazione – ha commentato ...