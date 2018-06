Internet non regala il suffragio universale

Governo - la proposta di Di Maio : “Mezzora di connessione Internet gratis al giorno a chi non può permettersela” : “Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a Internet di almeno mezzora al giorno a chi non può ancora permettersela”. A dirlo è il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, alla fine dell’intervento al convegno “Internet Day” organizzato alla Camera. Il leader politico del M5s ha dedicato alla proposta un post specifico su Facebook dal titolo: “Internet ...

Fico : non servono leggi su Internet - ma 'manuali d'uso' : "Occorre promuovere la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Si possono valutare ulteriori interventi legislativi che possano promuovere un uso più corretto della Rete. Per costruire un'oggettiva cittadinanza digitale occorre pero' un lavoro più culturale che legislativo". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo saluto all'Internet day, in corso a ...

Luigi Di Maio lancia "la mezz'ora gratis di Internet per chi non può permettersela" : "La connessione a internet diventi un diritto primario di ogni cittadino. Siamo al lavoro per tutelare questo diritto. Immagino uno Stato che interviene e fornisce gratuitamente una connessione a internet di almeno mezz'ora al giorno a chi non può ancora permettersela". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo all'internet day e sottolineando che "la rete è al centro ...

Internet - Di Maio : connessione gratis a chi non può averla : Roma, 26 giu. , askanews, Il governo è al lavoro per arrivare ad un 'referendum propositivo senza quorum, attraverso la Rete. Una cosa che deve diventare la normalità'. Lo ha detto il ministro del ...

Maturità - l’Algeria spegne Internet a tutti per non far copiare gli studenti : Nuove frontiere delle misure di sicurezza nazionali: mettere offline tutto il Paese per due ore, onde evitare che gli studenti imbroglino agli esami. Questo è stato il provvedimento attuato dall’Algeria nei confronti delle sessioni di quest’anno delle scuole superiori. D’altro canto, dice il Guardian, le misure adottate lo scorso anno dall’Algeria per evitare le falsificazioni selvagge, cioè la sola chiusura dei social ...

Vodafone RED - il non plus ultra dell’operatore - offre 50 GB di Internet entro il 30 giugno : Sui contenuti Vodafone RED è golosa: minuti ed SMS illimitati e 25 GB di internet in 4G che diventano 50 GB se attivata in un negozio aderente entro il 30/06 L'articolo Vodafone RED, il non plus ultra dell’operatore, offre 50 GB di internet entro il 30 giugno proviene da TuttoAndroid.

Internet non è più neutrale. E ora che succede? : Come in una cronaca di una morte annunciata, ieri le regole che proteggevano la neutralità della rete negli Stati Uniti sono state ufficialmente annullate. Sei mesi dopo la votazione della Commissione federale sulle comunicazioni (FCC), le norme volute dall’amministrazione Obama nel 2015, che proibivano ai fornitori di traffico Internet di chiedere più soldi per veicolare certi contenuti o di accordare un trattamento ...

Internet non è più neutrale. E ora che succede? : Come in una cronaca di una morte annunciata, ieri le regole che proteggevano la neutralità della rete negli Stati Uniti sono state ufficialmente annullate. Sei mesi dopo la votazione della Commissione federale sulle comunicazioni (FCC), le norme volute dall’amministrazione Obama nel 2015, che proibivano ai fornitori di traffico Internet di chiedere più soldi per veicolare certi contenuti o di accordare un trattamento ...

Samsung Internet Browser Beta si aggiorna con Intelligent Scan e non solo : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 7.4 portando diverse novità: tra queste spiccano il supporto all'Intelligent Scan di Galaxy S9 e S9 Plus e la nuova modalità di lettura personalizzabile con font, dimensioni e sfondo. L'articolo Samsung Internet Browser Beta si aggiorna con Intelligent Scan e non solo proviene da TuttoAndroid.

Tanti problemi Tiscali il 21 maggio : non funziona connessione Internet e cambio password : Si registrano gravi problemi Tiscali oggi 21 maggio. Non funziona la connessione internet garantita dal servizio e molti clienti non hanno la possibilità di navigare nel web in alcun modo in queste ore. Quale tipologia di errore viene visualizzata e perché è richiesto il cambio password ai clienti? Le prime segnalazioni di problemi Tiscali quest'oggi sono state registrate ad inizio mattinata, in particolare in un'area geografica che ...

Che succederà alla Rete se Internet se non sarà più 'neutrale' : Per ora è poco più di una vittoria simbolica, ma raccoglie i frutti di mesi di lavoro e di tweet di protesta: il 17 maggio il Senato americano ha votato sul mantenimento della neutralità della Rete con 52 voti a favore e 47 contrari. Il principio - sancito durante l’amministrazione Obama - prescrive l’obbligo da parte degli operatori di trattare i dati trasmessi su Internet nello stesso modo. Quindi di non ...

Internet e servizi online - l'Italia fa schifo : 25° paese su 28 in Europa. E le cose non sono destinate a migliorare - anzi : 'In questa prospettiva, ci auguriamo che il prossimo governo veda tra i suoi autorevoli esponenti un ministro con delega all'Economia Digitale e all'Innovazione e che il Parlamento istituisca una ...