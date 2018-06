Inter | Politano si avvicina Juventus | visite mediche per Cancelo Lainer-Napoli

Calciomercato Inter - si completa il puzzle in attacco : ecco Politano : Calciomercato Inter – Inter attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, i nerazzurri non si fermano all’arrivo dell’ex Roma Radja Nainggolan, nelle ultime ore altra mossa che completa il puzzle in attacco. Nel 4-2-3-1 che ha mente il tecnico Luciano Spalletti, Perisic sulla sinistra, Nainggolan dietro la punta Icardi e sulla destra… Politano. E’ praticamente quasi fatta per il calciatore del Sassuolo, accordo ...

Politano all'Inter/ Prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani : la trattativa accelera : Politano all'Inter, Prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Calciomercato Inter – Non solo Nainggolan - Spalletti vuole altri due esterni : quasi fatta per Politano : Il mercato dell’Inter non si ferma solo all’arrivo di Nainggolan, il club nerazzurro ha accelerato per Politano e continua a seguire Malcom-- Mercato dell’Inter in fermento, l’arrivo di Nainggolan non ha saziato il club di Suning che adesso fa sul serio per altri due obiettivi. Il primo è Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo che tanto piace a Spalletti. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno accelerato pesantemente, incontrando il club ...

Inter - sprint per Politano : prestito con diritto di riscatto a 25 milioni : La missione di rinforzare tutti i reparti è quasi compiuta. L'Inter ha bisogno soltanto di uno o due esterni offensivi per completare definitivamente le operazioni in entrata. E la dirigenza ...

Calciomercato Inter - sempre viva la pista Politano : MILANO - L'attaccante esterno prediletto dall' Inter rimane Malcom del Bordeaux : il club francese non ha però ancora aperto alla cessione in prestito. I nerazzurri dunque vogliono cautelarsi con un ...

Calciomercato - l'Inter vuole Politano : proposta in arrivo : MILANO - L' Inter lavora per incassare 40 milioni di plusvalenze, ma si muove per impostare il mercato in entrata: in agenda i nomi di Dembelè del Tottenham, di Malcom del Bordeaux soprattutto di ...

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : Handanovic - Nainggolan - Politano - Icardi e tanto altro : Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha affrontato l’argomento Calciomercato in queste ore, con diversi affari caldi per la rosa nerazzurra-- Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, è concentrato su questa prima calda fase di Calciomercato, nella quale l’Inter è forse più impegnata ad incassare che ad acquistare. Il caso Icardi tiene banco, ma ci sono anche diverse trattative in entrata che fanno gola ai tifosi. Il ds è stato Intercettato dai ...

Inter - l'ag. di Politano in sede : 'Ci stiamo lavorando. C'è grande Interesse' : La visita ufficialmente era incentrata sul rinnovo di Tommaso Berni, ma a Sky Sport il procuratore ha confermato la trattativa per Politano: 'Oggi ero qui per il rinnovo di Berni. Politano all'Inter? ...

Calciomercato : da Verdi a Politano - Napoli e Inter tornano al passato. Il Real tenta Allegri : Ritorno al passato. Il Calciomercato estivo , al via il 1 luglio, chiusura 17 agosto ore 20:00, ricalca quello di gennaio, con la caccia agli esterni d'attacco e ai corridori goleador. Ma a differenza ...

Inter - Interesse per Malcom del Bordeaux. Piace anche Politano : Dopo aver festeggiato il ritorno in Champions League, l'Inter pensa alla prossima stagione e a rafforzare la squadra a disposizione di Luciano Spalletti. La priorità resta sempre quella di prendere un ...

Quale futuro per Politano - Acerbi e Berardi? Carnevali allo scoperto : in arrivo offerte di Inter - Lazio e Roma : Politano e Berardi potrebbero lasciare il Sassuolo in estate, così come Acerbi alla ricerca di una grande occasione dopo il ‘flop’ al Milan Politano, Acerbi e Berardi animeranno il calciomercato del Sassuolo. Trattenere i due pupilli di Squinzi non sarà facile in questa sessione estiva, anche se il patron neroverde ha sempre dichiarato di non voler smembrare la rosa. In attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, che dovrebbe ...

Calciomercato Inter : Politano vuole i nerazzurri : L’Inter sa bene di dover fare i conti col tanto chiacchierato Fair Play finanziario. Il club di proprietà di Suning ha intenzione di investire sul rafforzamento della rosa a disposizione di Spalletti, senza però poter compiere passi falsi, dato il controllo serrato dell’Uefa. Il primo obiettivo per i nerazzurri sembrerebbe essere quello di rafforzare le fasce offensive. Candreva ha convinto solo a tratti ed alle sue spalle non c’era una vera e ...

Politano vuole l’Inter : accelerata nerazzurra per l’esterno : Politano potrebbe essere il primo acquisto dell’Inter per la prossima stagione, il calciatore del Sassuolo sarebbe ottimo per le idee di calcio di Spalletti L’Inter sa bene di dover fare i conti col tanto chiacchierato Fair Play finanziario. Il club di proprietà di Suning ha intenzione di investire sul rafforzamento della rosa a disposizione di Spalletti, senza però poter compiere passi falsi, dato il controllo serrato ...