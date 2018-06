Inter | nuova “affascinante” idea per il terzino destro | la richiesta di Spalletti

Inter - ecco la nuova 2ª maglia per la prossima stagione : torna il Biscione dello scudetto ’89 - design dall’eleganza mozzafiato [GALLERY] : torna il Biscione sulla seconda maglia dell’Inter. Il simbolo della città di Milano, che identificava la maglia negli Anni ’80, compresa quella dello scudetto dei record del 89′ con Trapattoni in panchina, sarà posizionato nella prossima stagione sulla seconda maglia ufficiale. La maglietta ha un design dall’eleganza mozzafiato che farà innamorare i tifosi Interisti che puntano ad una stagione al vertice ...

Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto PInterest : Google sembra aver decisamente tratto inspirazione da Pinterest per la nuova visualizzazione della ricerca immagini, in fase di test su desktop. L'articolo Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest proviene da TuttoAndroid.

Inter - Nainggolan : 'carico per la nuova avventura. Importante è sentire la fiducia' : 'Perchè ho scelto l'Inter? L'Importante è sentire la fiducia. Mi hanno chiamato Ausilio, il mister e Zanetti. Mi hanno fatto sentire Importante. La mia scelta è stata semplice. Sono carico per la ...

Spalletti annuncia la difesa a 3 : ecco come sarà la nuova Inter che fa impazzire i tifosi : Spalletti si appresta a proporre delle novità tattiche nella sua Inter, sopratutto dopo l’arrivo di alcuni calciatori duttili come Nainggolan Spalletti potrà sbizzarrirsi nella prossima stagione. Dopo un primo anno all’Inter con gli uomini contati, il tecnico nerazzurro si appresta a vivere una nuova annata completamente differente, con l’imbarazzo della scelta in fatto di uomini dopo il calciomercato che Ausilio sta mettendo ...

Midnight Caravan è la nuova avventura grafica dello studio italiano Gamera Interactive : Lo studio italiano Gamera Interactive ha annunciato oggi per PC, Xbox One e Switch Midnight Caravan, una nuova avventura grafica ambientata nel Risorgimento italiano dove i giocatori saranno costantemente messi alla prova con una serie di scelte morali molto difficili.In Midnight Caravan faremo parte di un convoglio, una carovana di fuggiaschi che viaggerà lungo tutto l'arco del nostro paese. Nel corso dell'avventura saremo messi di fronte a ...

Sky Sport ipotizza la nuova Inter : formazione da Champions per Spalletti : L'Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri non stanno pensando solo alle cessioni necessarie per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, ma anche ai possibili rinforzi chiesti dal tecnico, Luciano Spalletti. La societa' nerazzurra ha chiuso i primi tre acquisti gia' prima del termine del campionato con l'arrivo di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda per venti milioni di ...

TIM lancia la nuova offerta Internet 80 GB : costo e come utilizzarla : TIM lancia nuova offerta Internet 80 GB: costo e come utilizzarla TIM lancia la nuova offerta Internet 80 GB: costo e come utilizzarla Con l'arrivo in Italia del nuovo operatore telefonico Iliad, gli ...

TIM lancia una nuova promo Internet : 80 GB a 30 euro per 30 giorni - divisi per fascia oraria : TIM ha in serbo una piacevole "sorpresa" (solo) per i suoi nuovi clienti, che potranno attivare sulla propria SIM dal 25 giugno fino al 29 luglio la nuova promozione "internet 80 GB": 80 GB di dati a 30 euro per 30 giorni, divisi per fascia oraria L'articolo TIM lancia una nuova promo internet: 80 GB a 30 euro per 30 giorni, divisi per fascia oraria proviene da TuttoAndroid.

“È nata!”. La famiglia reale cresce : a Buckingham Palace c’è una nuova royal baby. La regina Elisabetta si prepara a presentarla al mondo Intero. E chi se lo aspettava : Chissà se George (che disprezza la gente – ironizzano su Facebook) odierà anche lei, la nuova cuginetta che tutti chiamano la nuova “royal baby”. cresce, insomma la famiglia reale ultimamente sempre in prima pagina di molti giornali europei. Ma veniamo a noi: Zara Phillips e suo marito Mike Tindall danno il benvenuto alla loro seconda bambina, come è stato annunciato da Buckingham Palace. La reale d’Inghilterra, figlia della ...

Calciomercato Inter : Perisic nuovamente vicino al Manchester United - : Attenzione però al pensiero del diretto Interessato visto che proprio il giocatore croato ha detto: " Futuro? Non mi va di parlare di altre cose, mi sto giocando un campionato del mondo. Sei eccitato ...

Come ricevere AirPods gratis : spunta una nuova iniziativa Interessante a giugno : Tra i prodotti più apprezzati dal pubblico Apple abbiamo sicuramente gli AirPods, Come emerge del resto dagli articoli più venduti su Amazon in ambito tech. La risposta del pubblico, anche qui in Italia, è stata molto interessante, complice il fatto che il prezzo è diventato tutto sommato abbastanza aggressivo (sempre su Amazon, infatti, da, tempo è possibile portarseli a casa con una spesa pari a circa 150 euro), ma di recente è stata ...

Inter - nuova offerta alla Roma per Nainggolan : 26 milioni più Pinamonti (RUMORS) : Radja Nainggolan continua ad essere l'obiettivo numero uno di questa sessione di Calciomercato dell'Inter. La trattativa, inoltre, sembra anche ben avviata visto che il patron della Roma, James Pallotta, fuori una nota pizzeria di Napoli si è lasciato sfuggire un Nainggolan andra' all'Inter, oltre a sottolineare come ci sia una trattativa per la cessione del portiere brasiliano, Alisson Becker, al Real Madrid, come riportato dal portale ...

Risate su Internet - addio? Meme forse vietati dalla nuova legge europea sul copyright : La direttiva sul copyright dell'Unione europea intende proteggere i diritti di proprieta' intellettuale delle persone che caricano il loro materiale su internet [VIDEO]. Tuttavia gli attivisti avvertono che la legge richiedera' che 'tutti i contenuti caricati su internet vengano monitorati e potenzialmente eliminati se assomigliano ad altri Meme protetti da copyright'. La campagna contro la particolare disposizione della direttiva, l'articolo ...

È in roll out la nuova Interfaccia di Google Account stile Material Theme : L'azienda di Mountain View continua a perseguire il suo obiettivo di ridisegnare il proprio ecosistema. Ora tocca a Google Account, servizio che gode della gran parte delle novità estetiche che abbiamo già visto arrivare con il Material Theme. La nuova versione è in fase di roll out, l'aggiornamento arriverà dunque a settimane e lato server. L'articolo È in roll out la nuova interfaccia di Google Account stile Material Theme proviene da ...