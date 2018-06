Blastingnews

: Inter: Esposito piace a Chelsea e Borussia, dalla Cina possibile offerta per Brozovic - ArmandoAreniell : Inter: Esposito piace a Chelsea e Borussia, dalla Cina possibile offerta per Brozovic - it_inter : Forte interesse di Chelsea e Borussia Dortmund per il giovane dell'Inter Esposito, attaccante classe 2002 Sky - passione_inter : Mercato - Chelsea e Borussia Dortmund sul giovanissimo Esposito - -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) L'continua a muoversi sul mercato e, dopo aver definito l'acquisto di Radja Nainggolan - ieri è arrivato l'annuncio ufficiale - sta cercando di definire alcune cessioni 'mirate' al rispetto dei vincolo Uefa relativi al Fair Play Finanziario che deve essere in regola entro il 30 giugno. Una cessione che potrebbe arrivare un po' a sorpresa riguarda un giovane di cui fino ad ora non si è parlato moltissimo. Si tratta dell'attaccante classe 2002, Under 16 della squadra nerazzurra, Sebastiano, messosi in luce in particolar modo nelle ultime partite. Il giocatore, infatti, è finito nel mirino dele delDortmund, stando a quanto riportato da Sky Sport. I due club starebbero studiando la strategia per portare il calciatore via da Milano. Ma c'è anche un giocatore della prima squadra molto ambito sul mercato: si tratta del centrocampista croato, Marcelo ...