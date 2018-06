Inter | bilancio quasi ok con le cessioni di Radu e Valietti | Pinamonti in bilico RUMORS

[L'Intervista] "Vi spiego quale è il vero bilancio del salvataggio greco da parte della Troika" : Dopo otto lunghi anni è ufficialmente terminata in Grecia l'era della Troika. Atene riconquista la sua sovranità finanziaria e può finalmente tornare a finanziarsi emettendo titoli di Stato. Dato che ...

Visco : “Ok calo tasse - ma attenti al bilancio”/ Diego Fusaro critica l'Intervento del numero uno di Bankitalia : Bankitalia, Ignazio Visco: “Ok calo tasse, ma attenti al bilancio. Uscita dall'euro? Non se ne parla. Dazi? Creano rischi”. L'intervista al governatore della Banca d'Italia(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Inter - i valori dei giocatori a bilancio : chi può convenire cedere in ottica FPF : L'Inter potrebbe avere la necessità di vendere alcuni giocatori per rientrare nei parametri del FPF: ecco chi può convenire vendere, bilancio alla mano. L'articolo Inter, i valori dei giocatori a bilancio: chi può convenire cedere in ottica FPF è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - ecco il piano a sorpresa di Suning per risanare il bilancio : L'Inter si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato, non solo in entrata (ha già piazzato quattro colpi) ma anche in uscita. La squadra di proprietà del gruppo Suning si sta muovendo in ottica di possibili plusvalenze da realizzare per cercare di ottenere circa 40 milioni di euro per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA. Soldi che poi sarebbero reinvestiti sugli acquisti, soprattutto sui riscatti di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - bilancio positivo per il sistema Rollart all’International German Cup. Nicola Genchi : “Entusiasmo da tutte le nazioni” : L’edizione 2018 dell‘international German Cup di Pattinaggio artistico a rotelle è stata un importantissimo test per atleti e giudici al fine di sondare gli sviluppi del nuovo sistema di punteggio Rollart, utilizzato in tutte le gare della specialità del libero che verrà applicato in via definitiva a partire dall’anno prossimo. Contattato telefonicamente, l’ideatore e responsabile delle giurie internazionali Nicola Genchi ...

L'inserto del lunedì. Le incognite del bilancio Ue. Intervista a De Castro : Domani con la Gazzetta L'inserto economia del lunedì di 8 pagine. In primo piano l'Intervista di Patrizia Ginepri a Paolo De Castro , vicepresidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, sul primo bilancio Ue post-...

Inter - arrivano le cessioni sorprendenti per sistemare il bilancio Video : La settimana dopo la grande delusione per la sconfitta contro la Juventus [Video] che sembrava aver posto fine ai sogni Champions, la trentaseiesima giornata di campionato regala all'Inter nuove speranze per raggiungere il quarto posto. I nerazzurri battono l'Udinese [Video] facilmente alla Dacia Arena per 4-0 grazie alle reti di Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero salendo a 69 punti e si portano a due punti dalla Lazio, che impatta in ...

La rinascita dell'Interporto. Presentato il bilancio 2017 : i conti sono ok : Un risultato economico utile di 204 mila euro e un aumento del 4% dei ricavi commerciali correnti rispetto all'anno precedente. Il 2017 porta in dote all'Interporto Vespucci una importante novità: un ...

Sicilia - Finanziaria : approvato bilancio Interno Ars/ Ultime notizie : disabili e precari protestano : Sicilia, Finanziaria: approvato bilancio interno Ars. disabili e precari presenti davanti Palazzo dei Normanni per protestare pacificamente chiedendo maggiori garanzie.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Sicilia : Assenza - risparmio di 4 milioni euro in bilancio Interno Ars : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - "Il primo bilancio interno a 70 deputati prevedeva un risparmio di 3 milioni circa, ebbene, il provvedimento appena approvato in Aula sancisce un’economia di 4 milioni di euro”. Lo dice, "soddisfatto", il relatore dello stesso bilancio, Giorgio Assenza, che definisce i

Macron fa il liberista da Trump Ma nell'Ue difende i suoi Interessi Bilancio europeo ostaggio di Parigi : Il presidente francese Emmanuel Macron, in visita negli Stati Uniti, bacchetta la politica protezionistica di Donald Trump e riscuote applausi in Europa. Ma in casa propria fatica a far passare le riforme e continua a sostenere la propria agricoltura, mentre riesce a neutralizzare il “liberismo sussidiato” del paesi dell’Est Europa, fa riscrivere gli accordi tra Stx France e Finmeccanica ed amplia la lista delle aziende ...

